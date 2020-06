BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 17 giugno: Steffy non rivuole Liam!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GIUGNO

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 giugno, di Beautiful Steffy non si darà per vinta e proverà ancora una volta a convincere Hope a non lasciare Liam. Nonostante sia ancora innamorata dello Spencer, non è in questo modo che lo rivuole al suo fianco e per questo motivo consiglia alla sorellastra non solo di non arrendersi e di lottare per il suo amore ma anche di provare ad avere un altro figlio per lenire il dolore della perdita di Beth. La Logan, però, sembra sempre più convinta delle sue decisioni. Zoe, invece, dovrà resistere alle insistenze di Xander che vuole sapere a tutti i costi che cosa abbia la sua fidanzata e perché abbia reagito così male alla notizia del divorzio di Hope. Tuttavia, l’ennesima discussione con Flo negli uffici della Forrester la metteranno in pericolo perché Xander ascolterà tutto nascosto dietro una porta e inchioderà la ragazza alle sue responsabilità. Liam e Hope si preparano a trascorrere un’ultima notte insieme prima che il ragazzo si trasferisca da Waytt.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Liam torna a casa e trova Hope molto scossa per la decisione che ha preso. I due iniziano a parlare e il ragazzo prova un’ultima volta a convincerla che è possibile riuscire a rendere felici i bambini e allo stesso tempo continuare il loro matrimonio: lui la ama e non ce la fa a rinunciare al loro sogno di invecchiare insieme. Hope, però, fra le lacrime gli dice che non è un problema di sentimenti: anche lei lo ama e lo farà per sempre perché quello che ha provato per lui non lo riproverà mai più nella sua vita. Tuttavia, dopo la morte di Beth, le cose sono cambiate e il pensiero che il suo egoismo possa nuocere a Kelly, Phoebe e Douglas è davvero insopportabile. Per questo ha deciso che la soluzione migliore è mettere il bene dei bambini davanti a tutti. La sera dopo trascorreranno la loro ultima notte insieme e poi si lasceranno per sempre. Per portare a compimento il proprio progetto, però, Hope ha bisogno che Liam si riavvicini a Steffy quindi la mattina successiva va a casa della Forrester e le chiede di preparare la stanza degli ospiti perché farà di tutto per convincere Liam a trasferirsi a casa sua. Steffy, però, ribadisce che è assurdo voler a tutti i costi forzare le situazioni.

Waytt e Flo hanno passato la notte insieme ma la loro felicità è turbata da un messaggio di Liam che chiede al fratello di ospitarlo in quanto Hope ha deciso di lasciarlo. Il ragazzo commenta la notizia ad alta voce e quando Flo viene a sapere che i due ragazzi si stanno lasciando, cede allo sconforto. Waytt è incredulo ma allo stesso tempo compiaciuto di sapere che la sua fidanzata sia così tanto sensibile nei confronti di Hope e Liam. Ovviamente la Fulton non può confessare neanche a lui che nasconde un terribile segreto che sta rovinando il matrimonio dei due ragazzi. La mattina dopo mentre Flo raggiunge gli uffici della Forrester Creation, Waytt va da Liam per cercare di consolarlo. Ad essere molto preoccupata alla Forrester è anche Zoe che, persa nei suoi pensieri immaginando i peggiori presagi che potrebbero avverarsi se Flo rivelasse tutto dell’inganno di suo padre Reese. La ragazza è talmente persa nei suoi pensieri che non si accorge dell’arrivo di Xander, preoccupato di vederla sempre così in ansia. Zoe vorrebbe quasi confessargli tutto ma vengono interrotti da Maia che ha una terribile notizia: Hope e Liam stanno per lasciarsi. Zoe è incredula e anche in lei iniziano a farsi sempre più enormi i sensi di colpa per quello che sta facendo alla Logan e a suo marito.



