Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 settembre: una mamma per Douglas

Beautiful, anticipazioni puntata 17 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 17 settembre, Hope e Thomas mettono a letto il piccolo Douglas, molto felice per avere finalmente una mamma. Subito dopo il Forrester è seriamente deciso a fare l’amore con la sua nuova moglie ma la Logan non è dello stesso parere e gli ribadisce che non è pronta per stare con lui e forse non lo sarà mai. Questa volta, però, Thomas non è più così accondiscendente e inizia ad urlare contro la ragazza dicendole che non esiste una moglie che non voglia trascorrere la prima notte di nozze con il legittimo marito. La ragazza piangendo fugge via e preferisce trascorrere la notte a telefono con Liam che l’ha chiamata per sapere se tutto va bene. Proprio lo Spencer ha sentito durante il ricevimento di nozze una cosa che l’ha molto inquietato soprattutto perché non è riuscito a comprendere il significato fino in fondo: Flo e Thomas litigavano per un segreto che riguarda Hope e Beth. Per questo motivo chiede aiuto al fratello Wyatt il quale è incaricato di riuscire a scoprire dalla sua fidanzata di cosa si tratti.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Le nozze si sono concluse e Thomas è riuscito finalmente a incastrare Hope ma la ragazza è molto dubbiosa e non riesce a sostenere il peso della scelta fatta e per questo lascia il ricevimento con la scusa di avere mal di testa. Liam quindi decide di raggiungerla per consolarla e nessuno dei due assiste all’arrivo di Flo. La ragazza si avvicina a salutare le zie le quali le raccontano dell’episodio di Phoebe e per questo motivo si sente ancora più in colpa. Quando Thomas si avvicina a salutarla, Flo fa una battuta circa la sincerità che deve esserci in un matrimonio e il Forrester non prende bene la cosa, tanto da trascinarla in un angolo appartato per minacciarla di stare zitta e non dire nulla circa il segreto di Beth. Flo si ribella e gli risponde che lui è un bugiardo e che la cugina non lo avrebbe mai sposato se avesse saputo la verità, riuscendo solo ad ottenere una minaccia di conseguenza orribili da parte di Thomas. Nessuno dei due si accorge che Liam è appena entrato in stanza e ha sentito tutto.

Alla fine della cerimonia Hope e Thomas stanno ripercorrendo gli eventi della giornata con il piccolo Douglas. Il bambino è felice ma teme di fare brutti sogni e così la nuova mamma si offre di dormire con lui, scatenando una reazione infastidita di Thomas che prova nuovamente a manipolare il figlio per far sì che convinca Hope a trascorrere la notte con il padre. Liam, sconvolto da quanto ha sentito, chiede al fratello di vedersi subito e dice a Waytt tutti i dettagli di quanto ha sentito. Il figlio di Quinn è meravigliato perché non immaginava che la sua ragazza e il rampollo dei Forrester avessero un rapporto così stretto e soprattutto non ha mai reputato Flo in grado di mantenere un segreto. Quando Liam gli fa un’esplicita richiesta, Waytt resta molto spiazzato. Flo è tornata a casa e riceve un messaggio da parte di Thomas che la minaccia ancora una volta di rovinarla se parlerà con Hope. Per essere consolata chiama sua madre Shauna, appena tornata a Los Angeles, in cerca di conforto ma quando la donna arriva a casa non ha la reazione che Flo sperava: la invita, infatti, a dimenticare il segreto che custodisce e di accettare il “consiglio” di Thomas andando avanti con la sua vita e cogliendo tutte le opportunità che la sorte le ha riservato. Flo, però, le dice che non riesce a far finta di nulla e soprattutto teme per la sua vita, viste le minacce di Thomas.



