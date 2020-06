Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 giugno 2020: Xander scopre che…

Beautiful, anticipazioni puntata 18 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 18 giugno, dopo l’uscita dall’ufficio di Flo, Zoe viene raggiunta da Xander che è sconvolto da quello che ha sentito. A questo punto la ragazza sarà con le spalle al muro e sarà costretta a raccontare al fidanzato tutto quello che è successo, del coinvolgimento del padre, dello scambio delle culle. Xander guarda inorridito la fidanzata e le dà un ultimatum: racconterà tutto ai diretti interessati, senza tralasciare nulla, oppure sarà lo stesso Xander ad andare alla polizia a denunciarla perché non ha assolutamente intenzione di essere suo complice in questa vicenda. Liam e Hope, invece, si apprestano a trascorrere la loro ultima notte insieme prima che chiedano il divorzio. Hope ribadirà per l’ultima volta il suo amore per Liam maledicendo la notte che hanno perso Beth perché ha cambiato il corso della loro storia. Che cosa accadrà quando sapranno che Beth e ancora viva, soprattutto ora che Xander è intervenuto per rimettere a posto le cose?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Wyatt cerca di consolare Liam per la fine del suo matrimonio ma il ragazzo appare inconsolabile, anche se si è lentamente arreso alle insistenze della moglie. Wyatt gli dà le sue chiavi di casa e si offre di ospitarlo dal giorno dopo, visto che quella sarà la sua ultima notte nel cottage. Prima di andare via, racconta a Liam di aver passato la notte con Flo e di essere molto felice di aver ripreso la sua relazione con questa ragazza che è l’unica a non avergli mai raccontato bugie. Invece Liam resta al cottage perché vuole preparare una serata speciale per la moglie, non per convincerla a restare con lui ma per dare una fine al loro matrimonio che sia più dignitosa rispetto alla morte di Beth. Hope, invece, è a casa di Steffy e la Forrester prova invano a convincerla che le bambine non hanno bisogno di questo sacrificio da parte sua perché comunque hanno un padre presente e felice in ogni caso. Hope, però, ha ormai preso la sua decisione e non ha intenzione di cambiare idea, per questo motivo gli appelli di Steffy a provare ad avere un altro figlio o ad adottarlo cadono nel vuoto.

Quando Hope torna a casa, trova Liam che ha preparato la cena e imbandito la tavola. Le regala un dizionario e le chiede di verificare la pagina che riporta il termine amore: la ragazza trova un rametto di ulivo, conservato lì dal tempo del loro matrimonio. Liam fa leva su un momento di debolezza di Hope per chiederle di ripensarci, ma la ragazza è salda nella sua decisione e gli dice che se Beth fosse stata viva sarebbe stato tutto diverso ma purtroppo il loro sogno di vita e di futuro ormai è svanito. Flo è alla Forrester e raggiunge l’ufficio di Maia dove trova Zoe e Xander che discutono della fine del matrimonio di Hope. Flo è molto dispiaciuta e così anche la Buchingam che scoppia a piangere. Quando le due ragazze restano da sole ricominciano la solita discussione relativa a cosa fare, se dire o non dire dello scambio delle culle. Come sempre Flo vorrebbe confessare tutto mentre Zoe consiglia di stare zitte oppure di confessare ma subito dopo lasciare Los Angeles per evitare le ripercussioni legali che inevitabilmente ci saranno. Non si accorgono, però, che dietro la porta dell’ufficio si nasconde Xander che, avendo colto le prime parole della discussione, decide di restare in disparte per capire di più, soprattutto dopo aver capito da tempo che la sua fidanzata nasconde un segreto inconfessabile.



