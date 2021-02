Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: Brooke contrariata da Shauna

Beautiful, anticipazioni puntata 19 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 19 febbraio, Brooke è molto contrariata per il fatto che Shauna stia vivendo a casa di Eric. È convinta, infatti, che la Fulton stia approfittando della situazione per fare le sue mosse con quello che ormai considera il suo e marito. Pur soffrendo molto per la fine del suo matrimonio, la donna non ha intenzione di cambiare idea su Thomas perché pensa che sia molto pericoloso. Waytt continua ad essere sollecitato da suo padre a cercare un’altra donna e non accontentarsi di Sally. I suoi dubbi aumentano quando la fidanza lo chiama per sbaglio Liam: questo episodio apparentemente insignificante fa riflettere Liam che non ha intenzione di ritrovarsi un’altra volta in una situazione in cui la sua donna preferisce suo fratello. Quinn parla con Shauna e le dice di stare molto attenta ai suoi desideri visto che Ridge, per quanto in passato abbia avuto molte relazioni con donne diverse da Brooke, alla fine è sempre tornato dalla Logan, l’amore della sua vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci ora su cosa accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Brooke racconta a Katie e Donna di aver rotto per sempre con Ridge e che il marito ha deciso di privilegiare Thomas piuttosto che salvaguardare il suo matrimonio. Le due donne sono incredule perché pensano che il matrimonio fra Brooke e Ridge sia una relazione destinata a non concludersi mai ma la più grande delle Logan pensa che il problema del figliastro sia irrisolvibile. La donna ammette di aver avuto delle colpe, perché forse non doveva sfilarsi la fede nuziale né essere così dura nei confronti di Thomas, ma le sue sorelle la invitano a non darsi colpe che non ha perché è ovvio che il giovane stilista della Forrester abbia dei problemi mentali molto gravi perché è addirittura arrivato a fingersi morto per poter conquistare Hope. Intanto Ridge a casa di Eric ha baciato appassionatamente Shauna dicendole che se riesce a restare a galla nonostante tutti i suoi problemi è proprio grazie alla sua presenza, al buonumore che trasmette e al fatto che lo fa sentire apprezzato. Shauna, sull’onda dell’emozione di questi baci, vorrebbe andare oltre ma il Forrester le spiega che non ce la fa a correre così tanto e che tutta la situazione lo turba moltissimo. La Fulton, però, gli risponde che ha cercato per tutta la vita un uomo come lui, quindi lo aspetterà fino a che non si sentirà pronto per una relazione.

Negli uffici della Spencer Pubblications tutti festeggiano il ritorno di Liam in azienda. Il più felice di tutti è sicuramente Bill che è molto grato al figlio per avergli dato un’altra possibilità e soprattutto per avere ancora Katie nella sua vita. Lo Spencer è sicuro che da quel momento in poi tutto andrà bene. L’occasione è ideale anche per raccontare le ultime novità, quindi Liam inizia a raccontare di Hope e del fatto che ora è la madre legale di Douglas. Poi, visto che le domande del padre iniziano ad essere più insistenti, per distogliere l’attenzione di tutti da lui chiede a Waytt se ci sono novità sul suo matrimonio. Il fratello così è costretto a dire che non hanno ancora fissato una data ma non c’è un motivo particolare. Bill è molto felice perché pensa che Sally non sia la donna che fa per suo figlio. Liam invece invita il fratello a riflettere sui motivi per i quali non sta dando seguito alla proposta di matrimonio e non le ha regalato neanche l’anello. Proprio mentre va avanti questa discussione, entra Sally che ha appuntamento con Waytt. Bill senza mezzi termini invita la ragazza e il figlio a dare una svolta al loro rapporto e fissare una data di nozze oppure passare oltre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA