Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: Shauna scopre che Quinn…

Beautiful, anticipazioni puntata 19 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 19 gennaio, Shauna viene a sapere da Quinn che in passato anche la donna è rimasta affascinata dal carisma di Ridge e c’è stato un piccolo flirt, poi interrotto dalla conoscenza e dal successivo matrimonio con Eric. Nonostante questo, capisce perfettamente l’interesse della sua amica ma le consiglia di stare attenta perché pensa che il legame fra Ridge e Brooke sia più profondo di quanto possa apparire al momento. Invece i rapporti fra marito e moglie sono sempre più tesi e fanno di tutto per ignorarsi. Hope, tenendo all’oscuro Liam dei suoi progetti, è decisa a fare di tutto per convincere Thomas a firmare i documenti che le consentirebbero di avere la custodia del bambino, senza però che il ragazzo perda la custodia genitoriale. Secondo il consiglio del legale che ha consultato, infatti, in questo modo avrà più possibilità di ottenere dopo un certo periodo la custodia esclusiva. Per questo motivo la ragazza decide di trascorrere la sera di Halloween a casa di Eric insieme a Douglas e a suo padre.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo alla trama dell’ultima puntata di Beautiful. Hope pensa che sia solo colpa di Ridge se Thomas ha deciso di portare via Douglas e non lasciarlo a lei, per questo motivo intende trovare un sistema per aggirare il controllo del suo patrigno e arrivare a convincere il giovane stilista a lasciarle il bambino. Hope, infatti, è convinta che Thomas sia ancora innamorata di lei e intende sfruttare questo vantaggio per ottenere ciò che vuole. Brooke prova a metterla in guardia dal pericolo che questa strategia può farle correre ma Hope pensa di essere in debito con il piccolo Douglas e così è pronta a tutto. Per questo motivo chiama Thomas e gli dice che vuole passare a casa loro per restituire alcuni vestiti del bambino e approfittare dell’occasione per salutarlo: ovviamente Thomas accetta la proposta, non volendo perdere l’occasione di trascorrere del tempo con la ragazza. Quando Brooke fa notare ad Hope che dovrà trovare il modo migliore per dirlo a Liam e metterlo al corrente dei suoi piani, la ragazza risponde che non ha intenzione di dire nulla né a Liam né tanto meno a Steffy oppure Ridge perché ovviamente non capirebbero e ostacolerebbero il suo piano che, invece, è messo in piedi solo nell’interesse di Douglas.

Shauna stuzzica Ridge, arriva il bacio e poi…

Shauna continua a stuzzicare Ridge nella speranza che lui possa provare più interesse nei suoi confronti. In effetti il Forrester ammette che rivedere nei suoi occhi quella malizia e quel senso di adorazione che, fino a qualche anno prima, ha sempre visto negli occhi di Brooke è molto gratificante, soprattutto perché è da tanto che la moglie non lo guarda più così. Tuttavia non vuole illuderlo: anche se le cose fra lui e Brooke non vanno molto bene e si sono levati le fedi nuziali, comunque continuano ad amarsi e lui farà di tutto per rimettere le cose a posto. Pertanto da Shauna non cerca sesso e una relazione romantica ma solo un’amicizia. I due, poi, dormono insieme nella stessa stanza ma non accade nulla fra i due. Il giorno dopo Shauna chiacchiera con Quinn e le racconta di aver trascorso la notte per la seconda volta con Ridge. La moglie di Eric cade dalle nuvole perché non si aspettava assolutamente una rivelazione del genere ma vuole assolutamente saperne di più. Quinn racconta a Shauna che lei non ha mai apprezzato Brooke ma che comunque pensa che la sua amica si stia per cacciare in una situazione molto difficile. Allo stesso tempo, però, Quinn non apprezza neanche Thomas e lo tollera in casa solo per amore di Eric.



