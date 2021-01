Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 18 al 23 gennaio: Liam dice no!

Beautiful, anticipazioni puntate dal 18 al 23 gennaio

Nelle puntate di questa settimana di Beautiful, Liam non è d’accordo sul fatto che Hope trascorra del tempo con Thomas ma la ragazza va avanti per la sua strada, evitando di raccontare al compagno i veri motivi che la spingono a prendere questa decisione. Così quando Hope gli comunica che trascorrerà la serata di Halloween a casa di Eric, dove Thomas ha organizzato una festa per Douglas, Liam ne approfitta per passare la serata con Steffy e le bambine: l’atmosfera è molto rilassata e, fra una chiacchiera e una confidenza, lo Spencer dice a Steffy che potrebbe diventare molto geloso se lei trovasse un altro uomo. Brooke, intanto, è sempre più decisa a mantenere le distanze da Ridge, non sapendo che il marito trascorre sempre più tempo con Shauna. Anche se l’uomo le ha detto chiaramente che ha bisogno di lei come amica e non certo come amante, la Fulton continua a provocarlo sperando che prima o poi perda il controllo. Thomas fa capire a Hope che se lei accettasse di trascorrere una notte con lui, potrebbe accettare di firmare i documenti per darle la custodia del bambino. Quando la ragazza racconta di questa proposta a sua madre, Brooke va su tutte le furie.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas parla con Eric e cerca di fargli capire il punto di vista di Brooke. Il ragazzo, però, recita con suo nonno la stessa parte che ha sempre fatto con il padre: non ha detto nulla di Beth perché non voleva distruggere il sogno d’amore di sua sorella e così facendo ha deluso tutti, in particolare suo figlio Douglas. Eric, però, loda il modo con il quale Thomas sta cercando di rimettere le cose a posto e lo invita ad avere fiducia in Hope che forse riuscirà a trovare la forza di perdonarlo. Thomas spera molto in questa opportunità e assicura al nonno che, se avesse una seconda possibilità, riuscirebbe a fare di meglio. Intanto Douglas fa una video-chiamata a Hope per darle la buonanotte e non fa che dirle che a casa del bisnonno sta bene ma che vuole tornare a casa sua, con lei e Beth. Questo episodio spinge Hope ad escogitare un altro modo per riuscire ad essere comunque la madre del piccolo e racconta alla madre la sua idea che è però molto pericolosa. Hope sa di avere una certa influenza nei confronti di Thomas e vuole quindi illudere il ragazzo che fra di loro possa esserci ancora una possibilità, in modo da convincerlo a dare la custodia del piccolo aggirando il controllo di Ridge.

Ridge bacia Shauna e poi…

Ridge, dopo aver baciato appassionatamente Shauna, dice chiaramente alla donna di essere molto deluso dal comportamento della moglie ma che non vuole chiudere il suo matrimonio. Poi racconta alla Fulton quello che è accaduto con Brooke, del suo piano per far adottare Douglas a Hope e Liam. Shauna non perde occasione per mostrare la differenza che c’è fra lei e Brooke: se Ridge fosse stato suo marito, lei non avrebbe mai tramato contro di lui ma trascorrerebbe il suo tempo in contemplazione dello splendido uomo che è. Il Forrester è molto lusingato da queste parole, soprattutto perché sta trovando in Shauna quello che da troppo tempo manca nel suo rapporto con Brooke, ossia la complicità, la comprensione e le risate. La Fulton, molto sensibile ai turbamenti maschili, sa che si sta muovendo su un terreno fertile e che, nonostante Ridge dica di amare sua moglie e di voler tornare con lei, in realtà inizia a mostrare segni di insofferenza nei confronti della donna che si sta affrancando dalla figura del marito. Se vuole avere una speranza di conquistare Ridge Forrester l’occasione è proprio questa e Shauna sicuramente non vuole lasciarsela sfuggire.



