Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 giugno: Liam profugo, chi lo ospiterà?

Beautiful, anticipazioni puntata 19 giugno

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 19 giugno, la serata fra Hope e Liam arriverà a conclusione e, nonostante tutti gli sforzi dello Spencer, la ragazza non tornerà sui suoi passi e lascerà definitivamente il marito. Steffy proverà a far ragionare suo fratello ma sarà Thomas a farle cambiare idea, spingendola a rivalutare l’idea di poter ricostruire la sua famiglia insieme a Liam. Xander, dopo essersi ripreso dallo stupore della storia raccontata da Zoe, darà un ultimatum alla sua fidanzata imponendole di raccontare tutta la verità a Hope e Liam. Se non lo farà nel più breve tempo possibile, accettando tutte le conseguenze di quello che ha fatto, allora sarà lo stesso Xander a denunciare tutto alla polizia per rimettere le cose a posto. Zoe è affranta e non sa come affrontare la situazione, perché teme che una sua confessione le aprirà direttamente le porte della prigione.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam e Hope si apprestano a vivere la loro ultima sera insieme. Il ragazzo ha preparato una cena a lume di candela, con un menù italiano in onore del loro matrimonio in Puglia. Fra i due scorrono parole d’amore perché il motivo per il quale Hope ha deciso di lasciarlo non è in alcun modo legato alla mancanza dei sentimenti. Nei piani dei due ragazzi, vivranno quest’ultima, intensa notte insieme, e poi si lasceranno per sempre mettendo fine al loro matrimonio e andando avanti ognuno per la propria strada. Steffy, invece, riceve la visita di Thomas e Douglas che sono passati a portare un regalo alle bambine. Mentre il piccolo gioca con le cuginette, i due fratelli si confrontano sugli ultimi eventi e soprattutto sulla decisione presa da Hope di lasciare il marito per fare la madre di Douglas. Steffy gli chiede se sia felice di questa scelta solo per dare al figlio la possibilità di avere qualcuno vicino che possa sostituire Caroline oppure se c’è dell’altro. Thomas, allora, ammette con la sorella di amare molto la Logan e di aver capito che è l’unica donna che abbia mai amato.

Flo e Zoe continuano a discutere su che cosa sia meglio fare per risolvere la situazione di Hope e Liam e non si accorgono che c’è Xander che ascolta l’intera conversazione nascosto dietro la porta. Appena la Fulton esce dalla stanza, Xander entra e mette la fidanzata alle strette, chiedendole che cosa intendeva quando ha detto a Flo che Beth era ancora viva. Zoe prova a depistarlo raccontando bugie ma Xander non si fa ingannare, anche perché attribuisce alla conversazione che la fidanzata ha avuto con la Fulton il suo malumore delle settimane precedenti. Così, dopo essere scoppiata in lacrime, la Buchingam racconta dei problemi economici del padre legati al gioco d’azzardo e ad un brutto giro e della sua necessità di mettere insieme 250mila dollari per proteggere la sua vita e quella di sua figlia. Poi continua dicendo che Reese ha fatto credere a tutti che Beth fosse morta per vendere la bambina ad un’altra famiglia e intascare i soldi dell’operazione per pagare i suoi debiti. Xander è incredulo e resta senza parole, soprattutto quando Zoe ammette di custodire questo segreto da diverso tempo ma di non aver mai trovato il coraggio di dire a Hope e Liam che la loro bambina era viva e stava bene. Quando Xander chiede dove sia in questo momento la piccola, Zoe conferma che si trova in una buona famiglia che vive a Los Angeles ma non rivela il nome della famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA