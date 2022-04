Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 aprile: brutto colpo per Bill Spencer

Beautiful, anticipazioni puntata 2 aprile

Le anticipazioni di Beautiful del 2 aprile 2022 ci rivelano che Zende ha troppo rispetto nei confronti di Carter e non se la sente di tradire la loro amicizia, nonostante Zoe cerchi di sedurlo, il ragazzo la respinge. L’intervento tempestivo di Ridge evita a Zoe di portare a compimento il suo tentativo di seduzione nei confronti di Zende.

Katie non si è lasciata imbambolare dalle belle parole di Bill, il male che le ha fatto in passato ha lasciato cicatrici profonde sulla sua anima, difatti non accetta le sue ennesime scuse e si confida con Donna che comprende le paure della sorella. Lo Spencer è molto rammaricato, questa volta era certo di poter riconquistare la fiducia dell’ex moglie. Wyatt e Flo provano a consolarlo mettendosi anche dalla parte di Katie.

Beautiful: dove siamo rimasti

Cos’è successo nelle puntate precedenti di Beautiful? Bill vuole tornare a tutti i costi a vivere con Katie, l’uomo sperava che stando separati la moglie avrebbe sentito la sua mancanza e la nostalgia dei momenti incredibili che hanno trascorso insieme, come il giorno che si sono sposati nel parco dove la Logan ha trascorso la sua infanzia, oppure quando è andata contro il volere dei medici e ha messo al mondo Will. Lo Spencer riconosce che ha dovuto affrontare dei problemi, come la paura di perdere per due volte Katie, ma sono tornati insieme. Adesso più che mai Bill rivuole l’ex moglie con sé e vorrebbe che anche lei lo desiderasse con la stessa intensità. Katie è spaventata, è consapevole di quanto sia bravo il marito a chiedere scusa e sa sempre quello che deve dire per discolparsi. Anche alla Logan manca la sua presenza ma poi non può fare a meno di ricordare perché si ritrovano in questa situazione e la mente torna allo chalet con Brooke e al bacio con la sorella. In questo momento non sa se può fidarsi di lui, gli manca anche a lei e vorrebbe vedere Will felice con i suoi genitori. Bill si sente perso senza la sua famiglia e lo ha capito dopo una ricerca interiore. Anche Katie desidera tornare con l’ex marito ma questa volta deve dimostrarle che c’è una possibilità di tornare insieme, non vuole gioielli e regali ma cose concrete. Vuole essere amata, rispettata, protetta e desiderata non solo da lui ma da qualsiasi uomo. Lo Spencer le promette che le darà tutto questo.

Paris è furibonda con Zoe e vorrebbe conoscere quali sono i suoi piani, quando lei è stata con Zende e si sono baciati è stata sincera, ma Zoe sta prendendo la strada sbagliata, è fidanzata con Carter e flirta con il giovane stilista. Paris mette in guardia la sorella di stare attenta, i Forrester le hanno dato una seconda possibilità e se questa volta li delude la metteranno fuori dalla porta. In questo momento le sembrerà entusiasmante aver preso due uomini con l’amo ma potrebbe essere pericoloso. Zoe intima la sorella di stare lontana da Zende, altrimenti farà di tutto per farla cacciare dalla Forrester. Ridge chiama di nuovo Paris perché non ha finito di parlare di Zoe, è suo dovere assicurarsi che la modella prenda sul serio il matrimonio con Carter. Zende a Villa Forrester si sta preparando per andare a fare un bagno in piscina, ripercorre i momenti trascorsi con Zoe e le parole che le ha detto di recente. La ragazza lo raggiunge a casa Forrester e Zende rimane sorpreso e le chiede perché si è presentata. La modella le risponde che quando le ha detto di sentirsi solo in quella grande casa, ha pensato che fosse un invito ed è venuta a trovarlo. Zende le chiede di andare via, ma Zoe è intenzionata a chiarire la loro relazione, vuole vedere dove porta. La ragazza lascia intendere che vuole andare al letto con Zende per capire se il suo futuro sarà con Carter o con lui.











