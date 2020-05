Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 maggio 2020: Katie non vuole sposare Bill!

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 2 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 2 maggio, Katie rifiuta la proposta di matrimonio di Bill, spaventata per tutto quello che negli anni precedenti si sono fatti ed è ancora scottata dall’abbandono di Bill che preferì sua sorella a lei. Per questo motivo, anche se lo Spencer dichiara di amarla ancora, rifiuta l’anello e va via. Quando però Katie racconterà a Brooke dell’episodio, la sorella sarà molto contrariata. Shauna, invece, sarà pressata dalle domande di Flo sul perché è finita la storia d’amore con Storm e poi incontrerà casualmente Bill in un ristorante, dimostrando di essere ancora abbastanza sensibile al fascino del magnate. Infine Zoe si recherà da Flo per conoscere le sue intenzioni e si spaventerà molto quando capirà che la ragazza è convinta che, raccontando alla famiglia Logan la verità sull’inganno di Reese, riceverà il perdono da Hope, da sua madre Brooke e dalle sue zie, senza alcuna conseguenza penale per il gesto che hanno compiuto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope riesce a convincere Liam a partire per Parigi. Il marito ammette di sentire molto la mancanza di Kelly e Phoebe ma non vorrebbe lasciare da sola la Logan che, però, promette che starà bene, anche perché circondata dall’affetto di tutta la famiglia. Inoltre stare un po’ lontani farà anche bene al loro matrimonio perché sicuramente il sentire la mancanza l’una dell’altro farà sì che il ricongiungimento sia ancora più bello. Thomas così si dà da fare per riuscire ad organizzare il passaggio aereo per Liam quella sera stessa, così da avere campo libero con Hope. Liam, ignorando quello che il rivale trama alle sue spalle, chiede lui stesso a Thomas di far trascorrere più tempo possibile a Hope e Douglas insieme così che la moglie possa sentirsi meno sola durante la sua assenza. Negli uffici della Forrester, invece, Brooke è al lavoro con Zoe che è finalmente rientrata da Londra. Quando la ragazza chiede di Hope e di come stia, la Logan le racconta le novità di Flo e del suo legame con quella che ha scoperto essere sua cugina. Zoe prova a mettere in guardia Brooke insinuandole il dubbio che non sia una relazione sana proprio per quello che hanno passato ma la Logan si insospettisce e chiede a Zoe se non sia a conoscenza di qualche segreto su Flo che anche lei dovrebbe sapere.

Intanto Flo è a casa con la madre che si prepara per uscire senza dire con chi. La ragazza chiede a Shauna informazioni su suo padre e la donna lo descrive come un vero gentiluomo, con un grande senso dell’etica. Flo teme che suo padre non sarebbe stato fiero di lei sapendo di quello che ha fatto con lo scambio delle culle ma Shauna la esorta ad andare avanti e a dimenticare tutta la storia: da questo momento in poi dovrà pensare solo al futuro radioso che la aspetta ora che fa parte della famiglia Logan, molto ricca e in grado di garantirle tante opportunità. Negli uffici della Spencer Communication Katie è passata a trovare Bill perché deve discutere di alcune cose che riguardano Will. Lo Spencer è molto felice e dice alla sua ex moglie che stava per chiamarla perché c’è una cosa di cui le vuole parlare. Inizia così un discorso su quello che Will desidera e merita nella vita e di quello che i genitori possono fare per accontentare i suoi desideri. È visibilmente agitato fino a quando non tira fuori dalla tasca un bellissimo anello di fidanzamento e ad una incredula Katie fa la domanda fatidica: vuoi diventare nuovamente mia moglie?



