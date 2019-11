Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 novembre: Natale di guerra per Brooke e Taylor

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 NOVEMBRE

Nelle prossime puntate di Beautiful tutti questi intrecci si evolveranno. Hope sembrerà pronta a tutto per avere la custodia di Douglas e per questo penserà anche di sottostare alla proposta di Thomas. Tutto questo però la porterà in guai seri. Hope intanto fingerà di non essere interessata all’ex marito. La grande novità però riguarda Steffy che per la prima volta, dopo la fine del suo matrimonio, inizierà a guardare oltre. Una scoperta bollente sarà invece fatta da Liam su Steffy, un’altra persona ruberà il cuore della donna in modo assolutamente sorprendente. Le novità non mancheranno così come gli scontri soprattutto quando Taylor e Brooke si affronteranno sulla questione tentato omicidio di Bill, cosa succederà ancora?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Tutto ha un clima di festa in casa di Steffy nelle ultime puntate di Beautiful, la ragazza infatti insieme alla madre sta preparando gli addobbi ma non sembra essere propriamente gioiosa come dovrebbe. Questa infatti rivela alla mamma che Hope non sarà lì per la festa. Taylor, preoccupata per la figlia, è certa che Liam parteciperà, ma probabilmente senza Hope. Steffy è molto provata perché pensa di aver sprecato il suo tempo, investendo così tanto per Hope ed ammette di essere anche pronta ad adottare sorprendendo così la donna. Le due si abbracciano commosse, come se questa rivelazione avesse suggellato il loro rapporto. Negli uffici della Forrester Creations, Hope, Liam e Brooke intanto parlano di quello che sta accadendo con Taylor. Liam però non vuole fargli vivere altre terapie e Brooke sostiene effettivamente l’inutilità della cosa in quanto la donna essendo una psichiatra sa bene come fingere di essere guarita. Liam non vuole rinunciare al primo Natale di Kelly e quindi accusa Taylor. Le Logan non vogliono Taylor tra i piedi e questo alimenta il clima di tensione. Liam continua a pensare che è troppo coinvolta nel matrimonio e quindi accusa la donna di aver sbagliato ad invischiare anche Bill. Broke si difende e tra i due scoppia una lite. Reese intanto riceve una chiamata e Zoe origlia la conversazione e capta che si parla di soldi e di un’auto. La ragazza quindi si insospettisce. Taylor arriva nell’ufficio e trova Brooke, con cui ha già avuto diversi problemi in passato. Questa le intima di stare lontana e le annuncia che non le permetterà mai di avvicinarsi alla futura nascitura. Hope intanto si reca da Steffy e cercano di non litigare. Tuttavia la situazione sembra prendere nuovamente una situazione drammatica.

