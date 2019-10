Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 ottobre: gli Spencer e le loro promesse da…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 OTTOBRE

Nella puntata di Beautiful Brooke ribadisce a Taylor che non la denuncerà alla polizia. La Logan dice alla Hayes che sparando a Bill ha commesso un gesto gravissimo, per il quale non ha subito nessuna punizione. Intanto Steffy, dopo aver ricevuto la visita di Bill, decide di convocare il padre a Malibu, invitando anche Taylor a questo incontro. Nel corso di questa riunione, Ridge ribadisce tutta la sua solidarietà nei confronti della ex moglie, in quanto sa che la donna non è cattiva e che ha tentato di uccidere Bill perché lo odia profondamente. In più Steffy ribadisce di non aver subito alcuna violenza da Spencer. Brooke va a trovare Bill e tenta di convincerlo a denunciare Taylor. La Logan confiderà all’editore che teme per l’incolumità di Hope e della sua bambina.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, mercoledì 30 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con i protagonisti di Beautiful. Prima di scoprire cosa accadrà nella nuova puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap opera americana. Liam ribadisce a Hope di averle raccontato la verità sulla sparatoria al padre, per metterla in guardia nei confronti di Taylor, che lui ritiene essere una donna pericolosa. Donna e Pam si ritrovano al lavoro in casa Forrester, quando a un certo punto arriva Quinn, che si ingelosisce a causa della presenza dell’ex consorte di Eric. Intanto, in azienda bisogna assumere una nuova modella e la Douglas pensa subito alla Logan come sostituta. Donna, allora, accetta di essere una nuova modella della Forrester e indossa il nuovo modello disegnato da Eric. Dopo che Hope ha raccontato a Brooke che è stata Taylor a sparare a Bill, Steffy soffre parecchio ed è molto arrabbiata con la sorellastra, che non è riuscita a mantenere il segreto confessatole da Liam. Nel frattempo, la Logan incontra la dottoressa Hayes, dicendole che sa che è lei la responsabile del tentato omicidio di Bill. Taylor è molto colpita dalla notizia. La donna si mette a piangere e prega in tutti i modi Brooke di non denunciarla alla polizia, perché non vuole assolutamente finire in prigione. Bill va a trovare Steffy, ribadendole che la madre è un pericolo per tutti. La giovane promette all’uomo che si occuperà di Taylor, pregandolo di mantenere la promessa di non sporgere denuncia contro di lei.

