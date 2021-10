Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 ottobre: Katie perdona Bill?

Beautiful, anticipazioni puntata 2 ottobre

Nella puntata di Beautiful in onda sabato 2 ottobre, Ridge sembra farsi convincere da Quinn ad accontentare il desiderio di Shauna di avere una seconda cerimonia di nozze e poi poi decide di comunicare a Brooke la notizia. La Logan prende molto male questa novità e lo prega di ripensarci perché in questo modo vorrebbe dire rinunciare al loro amore. Questa supplica infastidisce ancora di più lo stilista che ricorda alla donna che se si trovano in questa situazione é solo colpa sua.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: le sorelle Logan alleate contro Quinn

Intanto Bill va da Katie e le chiede ancora una volta scusa, ricordandole che la loro famiglia insieme era bellissima e cercando di guadagnare il suo perdono. La piú piccola delle Logan gli risponde solo che non é ancora il momento giusto per parlare di questo, quasi come a voler lasciare una porta aperta fra di loro. Questo dá all’editore molte speranze per il futuro e la carica per non arrendersi e continuare a sperare in una riconciliazione con la madre del piccolo Will.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Bill vuole riconquistare Katie

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Brooke si confronta con le sorelle e racconta di come Ridge fosse sul punto di aprire un canale di comunicazione con lei ma l’arrivo di Bill e Quinn abbia rovinato tutto. Katie é infastidita sapendo che il suo ex compagno ancora una volta é corso incontro alla sorella, come se fosse il suo cavalier servente, ma conviene con Brooke sul fatto che probabilmente si é trattata dell’ennesima manovra di Quinn che sta facendo di tutto per rovinare la vita della Logan e spianare la strada al matrimonio fra la sua migliore amica e il suo figliastro. Intanto negli uffici della Spencer, Waytt e Justin pungono Bill su quali siano le sue reali intenzioni con le due sorelle Logan. L’editore dichiara di voler stare con Katie e di aver capito che la passione con Brooke é stata solo una follia passeggera ma l’avvocato è il figlio gli chiedono se piuttosto la sua decisione non sia dettata dal rifiuto di Brooke di stare con lui. Bill nega e dice invece che si impegnerà al massimo per riuscire a riconquistare Katie e a rimettere insieme la sua famiglia, visto che ha capito che é l’unica donna che é in grado di fare uscire il suo lato migliore. Poi saluta tutti frettolosamente dicendo che ha un impegno ma senza specificare cosa.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 settembre: Ridge risposa Shauna?

Nella discussione con Waytt, Bill ha più volte espresso rabbia nei confronti di Quinn che reputa colpevole di aver rivelato a Katie la sciocchezza del bacio, rovinando la loro famiglia. Non immagina che proprio in quel momento la Fuller sta andando anche oltre, cercando di convincere Ridge a celebrare una seconda cerimonia di nozze con Shauna. La moglie di Eric cerca di far passare questo desiderio come se fosse direttamente della Fulton, un modo per dimostrare a tutti l’amore che li lega ma soprattutto un’occasione per avere dei nitidi ricordi dell’evento, visto che la prima volta lo sposo era completamente ubriaco. Ridge però non si lascia ingannare e le chiede come mai tanta insistenza, soprattutto nel ribadire che si deve trattare di una festa di famiglia alla quale dovrà partecipare anche Brooke. Quinn cerca di far passare la scelta come la cosa più innocente del mondo, spiegando che in questo modo anche la Logan avrà modo di mettere una pietra sopra alla fine del loro rapporto, rendendosi conto che ora é Shauna la legittima moglie di Ridge. Il Forrester, però, non si lascia convincere da questo discorso, anche perché é ancora molto indeciso fra le due donne e non riesce a negare con se stesso di amare ancora Brooke.



© RIPRODUZIONE RISERVATA