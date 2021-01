Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: festa di Halloween con… divorzio?

Beautiful, anticipazioni puntata 20 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 20 gennaio, a casa di Eric c’è la festa di Halloween in onore di Douglas. Hope è decisa a partecipare per portare avanti il suo piano per convincere Thomas a darle la custodia di Douglas. Liam ovviamente non è d’accordo con la decisione della ragazza ma la Logan non dice i veri motivi per i quali ha deciso di andare. Thomas è molto felice della decisione di Hope e nutre la speranza che possa significare altro. Per questo motivo chiama sua sorella Steffy e le consiglia di invitare Liam e la piccola Beth a casa sua per Halloween, visto che Hope non ci sarà perché andrà a casa di Eric. Racconta, poi, alla sorella che il loro padre e Brooke sono sempre più distanti e potrebbero essere arrivati ad una rottura totale. Anche Shauna ha delle grandi aspettative sulla festa di Halloween visto che ha saputo che la Logan senior non ci sarà e pensa che possa essere una buona occasione per provare a conquistarlo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Hope è sempre più decisa a conquistare la fiducia di Thomas e di convincerlo a lasciarle Douglas, così come da accordi con il Forrester si reca a casa di Eric per andare a trovare il bambino. Thomas è molto felice e racconta al padre che la ragazza sta andando a casa loro per vedere proprio lui ma Ridge prova a farla restare con i piedi per terra. Quando Hope arriva a casa, Douglas è felicissimo e poi le racconta che ci sarà una festa per lui in occasione di Halloween, invitandola a partecipare. Thomas ovviamente aggiunge che se non se la sente di andare può tranquillamente inventare una scusa, però Hope dice di essere molto felice di partecipare. Quando restano da soli, Hope si scusa per le intromissioni della madre dicendogli che la donna ha esagerato. Poi strappa i documenti dell’adozione e parla a Thomas della possibilità di conservare i diritti genitoriali dando comunque alla ragazza la possibilità di adottare il bambino. Quando Hope torna a casa di sua madre, racconta che il suo piano sta procedendo benissimo e che Thomas continua ad essere ossessionato da lei, quindi sarà una preda facile per il suo piano. La madre prova a metterla in guardia dicendole che è molto pericoloso quello che vuole fare e soprattutto che nascondere questa storia a Liam non porterà a nulla di buono ma la ragazza non sente ragione.

Ridge mette in guardia Thomas su Hope ma…

Ridge prova a mettere in guardia suo figlio sul fatto che sta dando troppa fiducia a Hope, credendo di poterla riconquistare. Ha paura, infatti, che il ragazzo si possa illudere e conceda alla Logan più di quanto debba. C’è anche un’altra persona che forse si sta illudendo ed è Shauna. La Fulton racconta alla sua amica Quinn quello che è successo con Ridge la sera precedente ma, prima che la moglie di Eric possa immaginare qualcosa di sbagliato, le chiarisce che fra di loro non è successo più di un bacio. A quel punto, però, è Quinn che ha qualcosa da raccontare e così dice a Shauna che in passato anche fra lei e Ridge è successo qualcosa e si sono piaciuti molto, non superando però mai la soglia del flirt. Poi la donna ha scelto Eric perché era consapevole del fatto che Ridge, per quanto possa volare di fiore in fiore, alla fine tornerà sempre da Brooke. Per questo invita la Fulton ad andare cauta in questa storia perché corre il rischio di restare senza un pugno di mosche visto che i sentimenti che Ridge prova per la moglie alla fine sono sempre più forti di ogni altra cosa.



