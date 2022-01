Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: Steffy e Liam notte di passione

BEAUTIFUL, RIASSUNTO DELLE ULTIME PUNTATE

Andiamo a vedere insieme cosa è successo fino ad oggi a Beautiful nonché le anticipazioni per la puntata odierna, 20 gennaio 2022. Hope è molto stupita da tutte le domande che Finn le sta facendo su Thomas e le chiede come mai sia così curioso sulle sue condizioni di salute. Il medico le spiega che la relazione fra lui e Steffy si fa sempre più seria e sa quanto la ragazza tenga a suo fratello, quindi vuole evitare che sorgano problemi prima che effettivamente ce ne siano. Proprio per questo motivo sta cercando di capire se davvero lo stilista sta così male e sia bravo a fingere come sostiene Liam oppure se quelle dello Spencer siano solo preoccupazioni immotivate. La Logan gli spiega allora che in effetti lei avrebbe tutti i motivi del mondo per tenere lontano Thomas, visto che con la vicenda di Beth ha fatto soffrire per molti mesi non solo lei ma anche Liam e la stessa Steffy. Tuttavia non ha cuore di chiudere la porta in faccia a qualcuno che sta facendo di tutto per migliorare, e che ha messo al centro del suo mondo il figlio. Proprio per questo Hope apprezza l’enorme sacrificio che lo stilista ha fatto permettendo a Douglas di vivere con lei e con Liam perché questa è la situazione più serena per il bambino in questo momento. Poi consiglia al medico di andare direttamente a parlare con Thomas per rendersi conto in prima persona se davvero lo stilista sta meglio oppure no.

Nella soap Beautiful Finn prende al balzo lo spunto offerto da Hope e va a casa di Thomas. Lo stilista è alle prese con il manichino della Logan che lo invita a farsi avanti quella sera stessa con la vera Hope, e Thomas prova a resistere ai suggerimenti folli che gli dà, prendendo anche un tranquillante nella speranza di zittire le voci nella sua mente. La visita del compagno della sorella, però, non gli è particolarmente gradita perché si sente sempre sotto esame quando c’è Finn. Intanto Liam è corso a casa di Steffy ed è visibilmente sconvolto. La Forrester prova a capire che cosa possa turbarlo così tanto e così lo Spencer racconta di quello che ha visto quando è arrivato a casa di Thomas, sulla scia dell’app di geo-localizzazione che dava per certa la presenza di sua moglie e di Douglas in quell’appartamento: Thomas dichiarava a Hope tutto il suo amore e poi la baciava. Steffy è incredula e non riesce a credere ad un comportamento del genere della sorellastra, ma la sicurezza di Liam finisce per convincere anche lei. Intanto la Logan è a casa, nuovamente da sola ora che Finn è andato via, e inizia a preoccuparsi perché il marito non ha fatto ancora rientro a casa dopo la cena con Thomas e Douglas. Così decide di mandare un sms al marito dicendogli che l’aspetta a casa e sente molto la sua mancanza.

BEAUTIFUL, COSA VEDREMO IL 20 GENNAIO: TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI OGGI

Secondo le anticipazioni Beautiful, Steffy prova a convincere Liam che certamente ci deve essere stato un fraintendimento e non è possibile che Hope abbia fatto questo. Lo Spencer, però, è molto sicuro di quello che dice e le chiede di bere perché ha bisogno di distrarsi. Dopo qualche bicchiere le inizia a fare domande sul suo rapporto con Finn e poi ammette di non riuscire ad accettare l’idea che lei possa andare avanti con la sua vita e di essersi spesso chiesto se non avesse sbagliato nel lasciarla dopo la vicenda di Bill. I due finiscono così per baciarsi e passare la notte insieme. Intanto Thomas parla con Hope e le chiede scusa per aver esagerato la sera prima, dando alla Logan l’occasione per ribadire ancora una volta che il suo desiderio è quello di stare con suo marito Liam ma che è disposta a riammettere il Forrester nella sua vita se rispetterà il suo legame matrimoniale.

