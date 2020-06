Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 giugno 2020: Xander mette alle strette Zoe!

Beautiful, anticipazioni puntata 20 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 20 giugno, Xander sarà sempre più inorridito dai racconti di Zoe, nonostante la ragazza provi a giustificarsi dicendogli i motivi per i quali ha deciso di non rivelare a nessuno dello scambio delle culle. Il ragazzo arriverà a minacciare la fidanzata che, se non rivelerà subito a tutti dell’inganno, andrà a denunciarla direttamente alla polizia. Nonostante Zoe si dica convinta a convincere il padre ad andare con lei a denunciarsi, proverà ancora a convincere il fidanzato a coprirla nelle sue bugie. Wyatt e Hope si diranno definitivamente addio perché la ragazza, pur soffrendo, deciderà di non ritornare sui suoi passi. Liam inizierà ad interrogarsi sul suo futuro, iniziando a pensare che l’unico balsamo per le sue sofferenze possa effettivamente essere trascorrere del tempo con le bambine, la ragione per cui Hope ha deciso di fare un sacrificio così grande. Il divorzio fra Hope e Liam porterà scompiglio in molte altre relazioni, come quella fra Brooke e Ridge.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Wyatt e Hope vivono la loro ultima serata insieme e non sembrano affatto due persone che stanno per lasciarsi. Lo Spencer ha preparato un mix con tutte le immagini del loro matrimonio e un menù a base di piatti italiani. Il ragazzo è visibilmente commosso mentre dice alla moglie che, pur di non vederla soffrire più, è comunque disposto ad accettare la sua intenzione di mettere fine al matrimonio. Hope gli ribadisce ancora una volta che non sono i sentimenti ad essere messi in discussione perché lei non ha mai amato nessuno più di Liam e mai amerà nessuno nello stesso modo. Purtroppo, però, la morte di Beth le ha spezzato qualcosa nel cuore e nulla potrà mai più essere come prima. Mentre i due ragazzi piangono la morte della loro figlia, negli uffici della Forrester Creation c’è un altro scontro in corso, quello fra Zoe e Xander. La ragazza fra le lacrime ha confessato al fidanzato dello scambio delle culle e Xander ha insistito per sapere quale sia la famiglia che ha avuto in adozione la piccola Beth. In un primo momento la Buchingam non vorrebbe fare alcun nome ma dietro le insistenze del fidanzato è costretta a cedere: è Steffy Forrester la donna che, non sapendo di chi si tratta, ha adottato la bambina. Xander la guarda inorridito, non riuscendo a credere alle nefandezze commesse dalla ragazza.

Thomas è a casa della sorella e le confessa di amare Hope e di essere felice di sapere che il matrimonio della ragazza stia agli sgoccioli. Racconta poi a Steffy di essere stato molto in difficoltà nel crescere da solo Douglas e solo l’aiuto della Logan ha costituito motivo di sollievo dalle sue difficoltà. Questa vicinanza dovuta alla cura del bambino gli ha dato modo di capire che Hope è la donna che vuole al suo fianco, l’unica che non abbia mai dimenticato. Poi prova a spingere la sorella a riconquistare Liam per ricomporre la sua famiglia. Steffy lo accusa di spingerla in questa direzione per liberarsi una volta e per sempre del suo rivale ma Thomas ribatte che in realtà è solo perché sente che è questo il vero desiderio di Steffy e la sua decisione sarà comunque ininfluente rispetto al suo progetto di riconquistare Hope perché ormai la ragazza ha già deciso di lasciare Liam. Steffy è interdetta perché è vero che sogna da sempre di poter tornare con quello che è stato il grande amore della sua vita ma non vuole essere per lui una seconda scelta in quanto sa che l’uomo ama perdutamente sua moglie e soffre per la decisione del divorzio.



