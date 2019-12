Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Steffy in crisi dopo la proposta di…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE

Nell’appuntamento di oggi, sabato 21 dicembre, di Beautiful, stando a quanto riportato dagli spoiler avremo modo di vedere ancora l’indecisione di Steffy. Da una parte la Forrester vorrebbe seguire il consiglio della madre e approfittare di quella incredibile opportunità che le è stata offerta dal destino per dare a Kelly una sorellina, mentre dall’altra teme che una eventuale adozione in quel preciso momento finirebbe per fare molto male a Liam e Hope, ancora così colpiti da quel lutto improvviso ed inaspettato. Intanto Flo realizzerà sempre di più che la sua posizione si sta facendo davvero pericolosa. La donna, che in realtà è una croupier di un casinò a Las Vegas, inizia a rendersi conto delle pesanti accuse che potrebbero esserle rivolte se la verità venisse a galla. Quale sarà la decisione di Steffy sull’adozione? E il dottor Reese riuscirà a dare in adozione la piccola Phoebe senza far venire a galla la crudele verità?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Gli appassionati di Beautiful hanno potuto vedere ieri Hope ancora incapace di reagire al suo dolore per la perdita della piccola Beth. A niente sembrano servire l’affetto e l’amore con cui la circondano Brooke e Ridge. Neppure la visita di Sally riuscirà a portarle conforto. La figlia di Brooke avrà addirittura uno scatto di rabbia inaspettato davanti alla visita della giovane donna. Quando Sally le mostra il dono che le ha portato, un grazioso cagnolino, Hope arriva a pensare che sia un modo per offrirle l’affetto di quel simpatico pelosetto per rimpiazzare il vuoto lasciato da Beth. Dopo quello scatto improvviso però Hope si pente di essere stata così dura con Sally. La raggiunge per chiederle scusa. Le due donne si abbracciano e piangono insieme.Intanto Brooke sta cercando in tutti i modi di far reagire la figlia, la quale le confessa di vedere la neonata ovunque. Liam intanto cerca di trovare conforto per quella perdita così improvvisa a casa di Steffy. Quello di cui sente di aver bisogno adesso il figlio di Bill è solo un po’ di tempo da trascorrere con la sua primogenita Kelly. Steffy cerca di consolarlo e gli promette che sarà vicino a lui e a Hope in questa esperienza tremenda. Taylor intanto cerca di convincere la figlia che l’opportunità offerta con la piccola Phoebe è la risposta alle sue preghiere di riuscire a dare alla piccola Kelly una sorellina, ma la ragazza teme che l’adozione, in quel momento così difficile, possa essere causa di un nuovo dolore per Liam e Hope. Florence è invece preoccupata della situazione in cui si è venuta a trovare. La donna infatti non è affatto la madre della piccola Phoebe, ma un’amica del dottor Buckingham a conoscenza dei suoi debiti di gioco.

