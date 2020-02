Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: Sally torna sulla cresta dell’onda!

Beautiful, anticipazioni puntata 21 gennaio 2020

Per Beautiful andiamo a leggere quanto riportato dagli spoiler americani per la puntata di oggi, venerdì 21 febbraio 2020, assisteremo alla richiesta di aiuto che Brooke rivolgerà proprio a Sally. La donna è ormai certa che la figlia faccia di tutto per spingere Liam di nuovo tra le braccia della sorellastra, ma sa anche che l’attaccamento di Hope allo Spencer è autentico. Questo la porterà a cercare, proprio nel dialogo con Steffy, un modo per salvare ancora il loro matrimonio. Intanto Sally sarà accolta nell’azienda di Bill, che compie quel gesto per amore di Wyatt. A cosa porterà il gesto di Brooke? Riuscirà davvero la donna a far ricredere la figlia che vuole divorziare dallo Spencer, pur amandolo ancora? Il gesto del dottor Reese, che lo ricordiamo ha provveduto ad uno scambio di culle per salvare se stesso e la figlia Zoe, avrà davvero segnato per sempre la vita della giovane donna? Sono in moltissimi i telespettatori che trattengono il fiato per sapere come andrà a finire questa vicenda. La ripsosta arriverà nelle prossime puntate di Beautiful, che ci accompagna ogni giorno nel pomeriggio di Canale 5.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Nella puntata di Beautiful di ieri, giovedì 20 febbraio 2020, abbiamo assistito ad un dialogo tra Hope e Liam che ha davvero sconvolto l’uomo ed ha lasciato attoniti migliaia di spettatori. Hope, dopo aver parlato a lungo con sua madre Brooke, si ritira nello chalet dove incontra il marito. In una lunga confessione entrambi si confidano quelle che sono le loro perplessità. La giovane confessa allo Spencer di sentirsi in colpa nei confronti di Steffy. che sebbene abbia già dimostrato in molte occasione di essere in grado di cavarsela da sola, ha dovuto rinunciare alla presenza di Liam per crescere la piccola Kelly. Ora che la famiglia si è allargata, con l’arrivo in casa anche di Phoebe, la figlia di Brooke pensa che la presenza di Liam sia davvero indispensabile. Per questo gli confessa di voler divorziare e permettergli di avere una presenza costante nella vita di Steffy, Kelly e Phoebe. Sicuramente lo Spencer non intende affatto lasciare da sola Hope, in un momento poi in cui la donna ha ancora più bisogno di lui.

Riflettori puntati anche su Wyatt e Bill in questa puntata di Beautiful. Wyatt, oltre a proteggere Sally che ancora sembra temere lo Spencer, pone a quest’ultimo una condizione per poter davvero tornare alla Spencer Publications. La sua richiesta è fin troppo chiara: tornerà solo se la Spencer Publications accetterà di finanziare la rinascita del marchio Spectra. Intanto però Sally riceve complimenti ed elogi per il suo lavoro alla Forrester Creations. A farglieli è Eric, ancora ignaro che la donna abbia adesso una nuova opportunità di lavoro davvero molto allettante. Brooke dopo il suo dialogo con la figlia avrà spesso la sensazione che Hope voglia spingere Liam tra le braccia di Steffy e pensa ad un modo per convincerla a lottare invece per salvare il suo matrimonio. Riuscirà nella sua impresa, oppure la decisione di Hope di divorziare da Liam sarà irrevocabile? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche ora. Beautiful tornerà infatti domani alle ore 13:45, come sempre su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA