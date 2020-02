Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 febbraio: Wyatt torna alla corte di Bill?

Beautiful, anticipazioni puntata 20 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda oggi 20 febbraio, Waytt darà finalmente la sua risposta al padre. Andrà a lavorare alla Spencer Communication soltanto se il padre accetterà di prendere in squadra anche Sally e affidarle il compito di rimettere in piedi la Spectra Creation. Bill dovrà cedere per riunire la famiglia in quanto sa perfettamente che solo vedendo il fratello fare altrettanto Liam si convincerà a riavvicinarsi al padre. Tuttavia lo Spencer trama qualcosa nell’ombra. Sally e Waytt faranno bene a fidarsi di lui? Hope, intanto, capirà che per alleviare i suoi sensi di colpa per la morte di Beth deve fare qualcosa per rendere felici le due bambine che al momento sono per lei la cosa più importante, Kelly e Phoebe. Tenterà in tutti i modi, quindi, di convincere il marito Liam a chiudere il loro matrimonio per formarsi nuovamente una famiglia con Steffy. Tuttavia l’uomo si mostrerà abbastanza scettico sull’idea e proverà a dimostrare il suo amore alla giovane Logan.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Beautiful. Justin ha voluto incontrare Donna per chiederle notizie di Katie e di Bill. Sa che la donna ha recentemente incontrato l’editore e vuole sapere come lo ha trovato e come secondo lei si possa evolvere la situazione con Katie. Donna non vuole intromettersi nella vita della sorella ma Justin insiste nel farle capire l’importanza di un riavvicinamento fra Bill e Katie e i benefici che ciò potrebbe avere nella vita del bambino. Intanto Bill chiede a Katie notizie del figlio, in particolare vuole sapere come ha reagito alla partenza di Thorne. Confessa poi all’ex moglie di essere felice di non trovarlo più a casa quando verrà a trovarli prossimamente. Bill è preoccupato per Katie e Will e non vuole che i due soffrano per la decisione di Thorne. Katie a quel punto gli racconta che il Forrester è andato via perché pensava che la moglie fosse ancora innamorata di Bill. L’uomo è molto stupito da questa confessione ma prima che possa replicare entra in casa Will: l’occasione è ideale per dire al bambino e alla ex moglie che per loro ci sarà sempre. Appena Will si allontana dalla stanza, Katie ringrazia Bill per la vicinanza che sta dimostrando e prega l’uomo di non dimenticarsi mai del figlio che ora più che mai ha bisogno di lui.

Waytt prova a convincere Sally a dare una seconda opportunità a Bill. La ragazza dice al fidanzato che è libero di fare ciò che vuole e che lei lo sosterrà sempre ma non se la sente di abbandonare il suo posto alla Forrester perché teme che il suocero non le dia le opportunità che sta avendo nel suo nuovo contesto lavorativo. Dopo il discorso di Waytt sul senso della famiglia, Sally decide di accettare la proposta del fidanzato ma subito dopo inizia ad essere assalita da mille dubbi perché pensa che Bill non accetterà mai e soprattutto teme di non essere all’altezza del rilancio dell’azienda di sua nonna, la mitica Sally Spectra senior. Non è solo Waytt, però, ad avere problemi a convincere la sua compagna. Anche l’altro Spencer, Liam, fatica ad aiutare la moglie Hope a riprendersi dalla perdita di Beth. A complicare le cose, poi, c’è l’idea di Hope di far ricostruire la famiglia di un tempo, quella che vedeva Liam legato a Steffy. Secondo la donna solo in questo modo le due bambine potranno avere la serenità necessaria per crescere sane e felici. Quando la donna propone nuovamente a Liam di trascorrere più tempo con le bimbe, lo Spencer stenta a trattenere il dolore e la rabbia.



