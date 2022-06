Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 giugno: Hope preoccupata per Liam

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn e Carter, interesse reciproco?

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam è sempre più sul punto di dire tutta la verità sulla morte di Vinny. Il ragazzo è ormai assillato dai sensi di colpa e l’unico che è a conoscenza di quanto accaduto è il padre Bill, il quale lo esorta a mantenere il silenzio e a riprendere in mano la propria vita. Intanto, però, ad essere sospettosa circa i comportamenti del giovane Spencer è Hope: vorrebbe provare a ricucire i rapporti con il marito e a passare un po’ di tempo con lui, ma Liam ha sempre inventato una scusa per declinare gli inviti per paura di vuotare il sacco e confessare di aver ucciso Vinny.

Intanto prosegue la missione di Zoe nel tentativo di riconquistare il suo Carter. La ragazza vorrebbe ritornare sui propri passi e, dopo quanto accaduto, ottenere nuovamente la fiducia di Carter che però al momento oppone resistenza. Zoe decide così di affidarsi a Quinn, la quale potrebbe fare da tramite nel tentativo di riconquista. Tuttavia le cose si complicano quando tra gli stessi Quinn e Carter sembra nascere un interesse reciproco.

Le anticipazioni di Beautiful, nella puntata in onda oggi martedì 21 giugno 2022, Hope si fa sempre più sospettosa sui comportamenti di Liam. Ormai sono numerosi gli inviti declinati all’ultimo e che hanno fatto scattare in lei l’idea che il marito possa nasconderle qualcosa. Durante il loro ultimo incontro ha visto in lui agitazione e preoccupazione e teme che sia a conoscenza di qualcosa che lei però non sa. Sconfortata e preoccupata per lui, Hope si confida con Thomas.

Nel frattempo, se da un lato Quinn sta cercando di aiutare Zoe nella riconquista di un osso duro come Carter, dall’altro lato Eric sembra essere in crisi con la stessa Quinn. Il loro matrimonio pare in bilico a causa delle bugie e manipolazione della donna, che avrebbero turbato e non poco il Forrester. Il capofamiglia si dice preoccupato, non vorrebbe affatto perdonare la moglie e ne parla a cuore aperto con il figlio Ridge.

