Beautiful, anticipazioni puntata 20 giugno: Quinn attratta da Carter

Nella puntata di oggi, lunedì 20 giugno, di Beautiful, Zoe continua ad aver fiducia in Quinn perché spera che la donna possa aiutarla a riconquistare Carter. Tuttavia, riuscire a resistere all’avvocato non è una cosa semplice. E la cosa sembra essere reciproca: tra i due sta per scoccare la scintilla?

Liam, intanto, è sempre più logorato dai sensi di colpa per quanto accaduto a Vinny, ed è sul punto di confessare a Hope tutta la verità. In quel momento interviene Bill che scongiura il peggio. Poi, l’uomo prende in disparte il figlio e di nuovo gli fa giurare di mantenere la calma. Vinny è ormai morto, e confessare l’omicidio potrebbe rovinargli la vita per sempre. D’altra parte, Hope è preoccupa e teme che il marito abbia perso tutto l’amore per lei. Sconfortata, si confida con Thomas.

Beautiful, dove siamo rimasti: Hope preoccupata per Liam

Liam si trova a disagio davanti a Thomas e Hope che parlano della morte di Vinny. Lei, pensando che suo marito sia geloso, chiede allo stilista di lasciarli soli, poi si confida con lui: dice a Liam che questo evento l’ha fatta riflettere su quanto la vita sia breve, perciò lo invita a passare una serata con lei e i bambini. Liam non se la sente di continuare a prenderla in giro, perciò con una scusa declina l’offerta e lascia la Forrester. Hope è sconvolta, ma determinata a scoprire cosa c’è che non va in suo marito. A casa Forrester, Eric discute con Ridge del suo matrimonio con Quinn: tra loro c’è molta distanza, soprattutto dal piano fisico.

Nel frattempo, Quinn è da Carter perché vuole aiutare Zoe a riconquistarlo. La loro conversazione, però, prende una piega inaspettata quando la donna gli racconta i suoi problemi con Eric. A quel punto, l’avvocato le consiglia di parlare con suo marito perché alla base di ogni buon rapporto coniugale c’è la sincerità. Quinn sta per andarsene quando riceve una chiamata da Zoe che rassicura dicendo che il suo ex fidanzato potrebbe essere disposto a perdonarla. Credendo di essere rimasto solo, Carter torna in soggiorno senza camicia e trova Quinn, la quale fa apprezzamenti abbastanza espliciti sul suo aspetto fisico prima di congedarsi da lui.











