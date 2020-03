Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 marzo 2020: Taylor e Ridge si baciano e…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 21 marzo, Taylor parlerà a Ridge dell’idea che ha avuto. Durante il funerale, infatti, ha notato come Hope si sia occupata amorevolmente di Douglas e come il bambino abbia accolto con gioia la vicinanza della ragazza, aprendosi con lei come non ha fatto con nessun altro. Per questo motivo suggerisce a Ridge di spingere Thomas fra le braccia di Hope in modo che la giovane e il bambino possano essere terapeutici l’uno per l’altra, ricostruendo insieme a Thomas una nuova famiglia. L’obiettivo principale della Dott.ssa Hayes, però, è quella di rendere libero Liam di tornare con Steffy per vedere finalmente felice sua figlia. Ridge, però, non è assolutamente d’accordo e trova questo piano un’idea folle per cui si rifiuta di aiutare l’ex moglie. Taylor non è intenzionata a cambiare idea e per questo motivo si avvicina al Forrester e lo bacia dolcemente sulle labbra. Ridge si ritrae immediatamente ma purtroppo è ormai tardi: sulla soglia della porta c’è Brooke che è finalmente riuscita a rientrare a Los Angeles e ha assistito a tutta la scena.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. A casa Forrester c’è ancora tutta la famiglia riunita intorno a Thomas, dopo la commemorazione funebre di Caroline. Li ha raggiunti anche Maya che, pur avendo avuto sempre un rapporto molto burrascoso con Caroline, vuole comunque testimoniare la sua vicinanza alla famiglia del marito. Quando tutti se ne vanno, Hope si offre di fare compagnia a Douglas e così i due si recano al cottage dove potranno giocare a carte. Una volta rimasto da solo con i genitori, Thomas confessa il suo grande segreto: lui e Caroline si erano lasciati, pur continuando a crescere insieme Douglas. Questo non diminuisce il dolore che prova per la morte della ragazza e soprattutto le sue paure nel dover affrontare da solo la crescita di Douglas. I genitori provano a rassicurare il figlio ma il ragazzo dice di voler restare da sola e va via. A quel punto Taylor si sfoga e racconta a Ridge tutte le sue preoccupazioni nonché il dispiacere per l’imminente partenza di Steffy. L’ex marito prova a rincuorarla dicendole che le cose devono prendere il loro corso ma Taylor insiste che il destino non esiste e che sono le persone che devono indirizzare la vita come meglio credono.

Alla Spencer Communications Bill è circondato dall’affetto dell’ex moglie Katie ma anche da quello di Liam e di Waytt che è sempre affiancato da Sally. Insieme a Justin pensano a come poter assicurare al piccolo Douglas una vita felice nonostante la perdita della madre. L’occasione è quella giusta per ricordare episodi del passato che li hanno visti protagonisti insieme a Caroline, una persona capace di portare sempre gioia e felicità in qualsiasi cosa facesse. Bill si rammarica di non essere riuscito a proteggere adeguatamente la nipote dalla vita come aveva promesso di fare alle sue due madri. Per questo motivo si impegna a fare il possibile per riuscire a rendere felice il figlio. Liam e Waytt sono contenti di vedere il padre così cambiato e propongono di aiutarlo a prendersi cura di Douglas. Il discorso, poi, scivola sull’importanza della famiglia e ancora una volta Bill chiede scusa ai suoi figli e promette di essere un uomo migliore. A quel punto Liam saluta tutti e raggiunge sua moglie a casa. Una volta arrivato al cottage, però, ha una sorpresa: Hope è con Thomas e Douglas e fra i tre c’è una certa complicità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA