Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 aprile 2020: come reagirà Steffy?

Beautiful, anticipazioni puntata 22 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 22 aprile, dopo la scoperta che Flo è una Logan, le due famiglie decidono di tacere per il momento questa nuova informazione a Steffy. Sono soprattutto Eric e Liam a temere che la ragazza possa reagire male sapendo che la figlia che sta crescendo come se fosse sua e che ha da poco adottato sia in realtà una Logan e che la sua madre naturale sarà una presenza stabile delle loro vite. Intanto, dopo aver raccontato tutto alla madre, Flo annuncia che vorrebbe rivelare ad Hope e al resto della famiglia dell’inganno delle culle. Shauna concorda sul fatto che confessare forse rappresenta l’unico modo per riuscire ad uscire da questa ingarbugliata situazione ma al tempo stesso la donna teme per la figlia perché sa benissimo che Flo rischierebbe seriamente la prigione, così come Reese e Zoe. Per questo motivo non sa cosa consigliare alla figlia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope racconta alla madre e alle zie Donna e Katie di come abbia sentito fin da subito un legame speciale con Flo. Inizialmente pensava fosse dovuto al fatto che avevano vissuto la stessa esperienza di perdere una figlia, anche se per motivi diversi, ma ora si rende conto che in realtà questa sensazione di vicinanza era dettata dal fatto che fossero parenti. La ragazza, però, aggiunge anche che ha delle perplessità nei confronti di Shauna perché non riesce a spiegarsi per quale motivo non abbia mai raccontato alla figlia la verità né perché Flo non si sia sentita a suo agio nel raccontare alla madre della gravidanza e dell’adozione, ma Brooke difende la donna e dice che le sembra che abbia comunque cresciuto nel migliore dei modi la figlia completamente da sola. Successivamente Hope torna al cottage dove, poco dopo, viene raggiunta dal marito Liam il quale si è incuriosito per il messaggio della moglie che le diceva di avere grandi novità. Quando Hope gli racconta che Flo è sua cugina in quanto figlia di Storm Logan, anche Liam è incredulo e, conoscendo la storia dell’uomo, teme che Phoebe possa aver ereditato qualche tara mentale. Hope invece è molto felice di aver scoperto questo nuovo legame familiare.

Una volta da sole, Flo racconta a sua madre i veri motivi per i quali tutti pensano che abbia partorito una bambina. Narra alla donna della chiamata di Reese, del suo invito a raggiungerlo a Los Angeles e del favore che l’amico ginecologo le chiede: fingere di essere la madre naturale di una bambina che sta per essere data in adozione. Solo al momento della firma dei documenti Flo capisce la verità ma le suppliche di Reese, che racconta di aver bisogno dei soldi dell’adozione per riuscire a pagare un debito di gioco da lui contratto e per il quale stanno minacciando sua figlia, l’hanno convinta ad accettare l’inganno. Solo successivamente ha scoperto che la madre a cui era stata sottratta la figlia era Hope e tutto quello che questa scoperta ha portato con sé. Aggiunge, infine, di sentirsi molto in colpa, quasi come se la sua vita fosse già finita. Intanto alla Forrester Creation Brooke ha radunato la famiglia per raccontare di questa grande novità e tutti sembrano accogliere con molta gioa questo nuovo membro della comunità composta dai Logan e dai Forrester. Solo Ridge è molto preoccupato perché non sa come Steffy possa prendere la notizia e soprattutto come Taylor reagirà nello scoprire che la sua nuova nipote è in realtà una Logan.



