Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 dicembre: il trapianto di Katie

Beautiful, anticipazioni puntata 22 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 22 dicembre, tutti sono in attesa in ospedale che il trapianto di Katie si concluda. Bill, Katie e Donna non fanno che pensare a chi possa essere stato così generoso da decidere di donare un rene per salare una sconosciuta, senza chiedere nulla in cambio. Shauna, invece, spera che una volta che la famiglia Logan verrà a sapere chi ha salvato la vita di Katie, decideranno di riammettere Flo nella sua vita. Flo, però, ha esplicitamente chiesto che nessuno venga a sapere il nome del donatore, quindi Shauna pensa ad un modo alternativo per far sapere a Brooke e agli altri quello che sua figlia ha fatto. In attesa di avere notizia dalla sala operatoria, Brooke e Hope commentano quello che Ridge ha raccontato alla ragazza sulla notte che ha trascorso con Shauna al Bikini.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Beautiful. Shauna dice a sua figlia di essere molto fiera della sua decisione e che spera che il gesto che sta facendo per aiutare Katie venga apprezzata da tutta la famiglia. Flo, dopo aver fatto colloqui con gli psicologi e con un avvocato poiché l’ospedale vuole accertarsi che sia effettivamente convinta della sua decisione, è ormai pronta per il trapianto e riceve le ultime indicazioni da parte dell’equipe medica. Poi ribadisce allo staff medico che non vuole che il suo nome venga mai fuori perché la scelta di essere la donatrice non è stata fatta per avere il perdono dalla sua famiglia ma perché vuole dimostrare a se stessa di essere una persona buona: dopo aver portato tanto dolore nella famiglia Logan, ora vuole portare anche un po’ di gioia. Shauna promette alla figlia che non verrà meno a questa decisione ma in realtà dentro di sé pensa a come questa informazione possa aiutare la ragazza a riconquistare la fiducia della famiglia Logan e a riavere tutto quello che ha perso quando è venuta fuori la storia di Beth. Poi gli infermieri vengono a prendere Flo per l’asportazione del rene e Shauna entra in sala d’attesa per aspettare che la ragazza esca dalla sala operatoria. La stessa sala d’attesa nella quale stanno per entrare anche Brooke e Ridge.

Bill e Will sono felicissimi perché finalmente Katie ha trovato il donatore che le salverà la vita. La più piccola delle sorelle Logan si sente molto fortunata perché la vita le sta dando una seconda possibilità di felicità. Il medico le spiega che comunque i tempi di riabilitazione saranno lunghi ma affronteranno il problema passo dopo passo, subito dopo il trapianto che avverrà da lì a qualche ora, nella speranza che non ci sia un rigetto. Dopo averla salutata, Brooke esce in sala d’attesa per dare modo alla sorella di trascorrere qualche minuto da sola con il marito e il figlio e trova incredibilmente ad aspettarla Ridge. L’uomo, che ha appena raccontato a Hope e Liam quello che è successo con Shauna e i motivi per i quali ha deciso di andare per qualche settimana a vivere a casa di Steffy, non senza provare ancora una volta a spezzare una lancia in favore di Thomas, ha deciso di andare in ospedale per offrire il suo supporto a Katie ma ovviamente anche alla moglie, perché anche se è una donna forte comunque può avere bisogno di un supporto. Poi riempie la donna di complimenti sinceri, riuscendo a fare breccia nel cuore della moglie che lo avvolge in un abbraccio sentito. Hope e Liam guardano la scena molto inteneriti anche se sono ancora sconvolti di quello che il Forrester ha appena raccontato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA