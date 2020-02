BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: tutti in pena per Hope!

Beautiful, anticipazioni puntata 22 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful tutta la famiglia Forrester sarà in pena per Hope. La donna, infatti, comunicherà al marito Liam la decisione di divorziare per lasciarlo libero di ricostruirsi una famiglia con Steffy e le bambine. Lo Spencer è disperato e proverà a far cambiare idea alla moglie ma la Logan sarà irremovibile. Anche Steffy Forrester si dimostrerà molto preoccupata per la cugina e capisce benissimo che la sua decisione è dettata solo dal dolore che prova per la morte di Beth e non perché non ami più Liam. Avrà modo di confrontarsi anche con il nonno Eric sull’argomento perché Steffy, pur amando ancora Liam, non vuole riaverlo accanto per il sacrificio di Hope. Anche Eric confesserà di essere preoccupato per Hope e confesserà alla nipote di essere ancora più triste in un’occasione come questa di non avere accanto la sua amata Stephany perché lei avrebbe saputo come gestire una situazione così complessa e delicata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Beautiful. Liam è da Steffy e racconta alla ragazza che è stata la stessa Hope che l’ha spinto a stare con le sue figlie: secondo lo Spencer, infatti, Hope si preoccupa per Kelly e Phoebe perché non ha dei bambini suoi sui quali riversare tutto il suo amore. Intanto Hope riceve la visita di Brooke che vuole accertarsi delle condizioni della figlia. Hope confessa alla madre che non vuole essere la colpevole per l’infelicità delle due bambine che cresceranno senza padre. Inoltre aggiunge che lei e Liam non avranno mai una famiglia perché non si sente in grado di diventare madre e che quindi vuole lasciare il marito libero di essere felice con una famiglia vera. Brooke prova a farle cambiare idea, teme che la figlia possa fare un gesto avventato del quale si pentirà per tutta la vita. Liam torna a casa e Hope lo aggredisce dicendogli che, tornando a casa, si è sottratto ai suoi doveri di padre. Aggiunge che non ha bisogno che Liam si occupi del suo stato di salute perché lei è in grado di occuparsi di se stessa mentre le bambine hanno necessità di avere un padre sempre presente.

Waytt va a trovare il padre per comunicargli la sua decisione rispetto alla proposta di lavoro alla Spencer. Il ragazzo propone al padre di dare nuova vita alla Spectra Communication e di assumere Sally alla sua direzione. Bill, però, non sembra essere molto d’accordo perché non ha voglia di lanciarsi di nuovo nel mondo della moda: secondo lui un conto è occuparsi di riviste di moda, un altro lanciare una collezione di abbigliamento. Waytt non vuole sentire ragioni e dice al padre che questa è la condizione indispensabile per riaverlo a lavorare con lui. Bill è molto stupito dell’amore che Waytt dimostra nei confronti della ragazza e si rende conto di aver perso tanto della vita dei figli per colpa del suo comportamento avuto fino a poco tempo prima. Intanto Sally è al lavoro alla Forrester e incontra in ufficio Eric. L’imprenditore le fa i complimenti per il suo lavoro di stilista della linea intimi e le lascia intendere che potrebbe prendere in considerazione l’idea di promuoverla a stilista capo della linea Hope For The Future. Sally è davvero felice di tutti questi complimenti e non ha il coraggio di confessare a Eric che sta prendendo in considerazione l’idea di andare via per ridare vita alla Spectra Creation. Eric aggiunge anche che, in qualità di patrigno di Waytt, è molto felice della relazione fra il figlio di Quin e Sally e spera davvero che il ragazzo possa essere felice.



