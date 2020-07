Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 luglio: un messaggio misterioso per Hope da…

Beautiful, anticipazioni puntata 22 luglio 2020

Secondo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda oggi, mercoledì 22 luglio 2020, il mistero che circonda la morte di Emma si arricchisce sempre più di importanti particolari. Mentre le indagini ufficiali vanno avanti per stabilire quali siano state le effettive dinamiche che hanno condotto Emma alla morte, i sospetti delle Logan su Thomas crescono, soprattutto dopo il racconto di Pam che ha assistito all’incontro tra il ragazzo ed Emma, poco prima dell’incidente automobilistico. Secondo gli spoiler infatti in questa puntata in onda come sempre su canale 5 un ulteriore domanda si aggiungerà alle altre che riguardano proprio questo brutto incidente. Infatti a quanto pare Emma, durante la guida, era occupata a scrivere un messaggio all’amica Hope. Una circostanza piuttosto insolita e pericolosa. Secondo Hope questo avvenimento deve essere accaduto solo ed unicamente perché stava succedendo qualcosa di importante ed urgente da comunicare e infatti, non a caso, la macchina è uscita fuori strada in quel frangente. Hope adesso ha una grande domanda a cui non trova risposta e che chiaramente non le da pace. Cosa aveva di così urgente da dirle Emma? Si trattava forse di una richiesta di aiuto?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Un fatto sconvolgente ha segnato l’intero team della Forrester Creation. Stiamo parlando dell’incidente stradale avvenuto nella scorsa puntata, costato la vita alla povera Emma. Secondo i primi rilevamenti delle forze dell’ordine la giovane donna potrebbe aver perso il controllo della vettura, gesto che l’avrebbe spinta fuoristrada facendola precipitare in un burrone. La Barber ha dunque lasciato per sempre la soap e a questo evento segue inevitabilmente un alone di mistero. Secondo Zoe, Flow and Xander però dietro a tutto questo potrebbe qualcosa ben diverso di una casualità. Per questo spunta fuori il nome di Thomas Forrester. È in qualche modo colpevole il giovane in tutto questo? Questo è quello che si domandano i ragazzi. Forse Thomas per paura di perdere Hope potrebbe aver compiuto qualche gesto inconsiderato oppure potrebbe aver spinto Emma ad allontanarsi a tutta velocità conla sua automobile. Naturalmente tutte le preoccupazioni sono adesso per la giovane Logan. Infatti sia i colleghi che Brooke, come anche Bill, temono che Hope possa accusare troppo duramente il colpo per la perdita della cara Emma.

Chiaramente Hope sta soffrendomolto per l’accaduto e di certo Thomas non le fa mancare il suo affetto. Sembra però che proprio in questa circostanza di avvicinamento tra Thomas e Hope nascano ulteriori dubbi nei confronti del ragazzo. Brooke infatti comincia ad avere qualche sospetto in più. A far crescere l’allerta insieme alla paura è la dichiarazione di Pam. Quest’ultima infatti, in visita a Villa Forrester, racconta degli agghiaccianti aneddoti. A quanto pare Pam infatti ha assistito ad un litigio tra Thomas ed Emma avvenutotra i corridoi dell’azienda. La cosa sconvolgente è che la donna ha sentito i due discutere, ma che le uniche parole giunte all’orecchio riguardavano l’abbandono dell’azienda da parte di Emma. L’aria di mistero si fa sempre più fitta e sia Hope che Brooke nutrono adesso dei grandi sospetti nei confronti di Thomas.



