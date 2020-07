Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 luglio 2020: Liam infastidito da Thomas e…

Beautiful anticipazioni puntata 23 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 23 luglio, Hope deciderà di prendere parte alla festa organizzata da Steffy in spiaggia, insieme a Thomas e Douglas: questa decisione, però, non farà piacere a Brooke la quale ha sempre più sospetti su Thomas dopo aver scoperto che è stato proprio il ragazzo l’ultimo a vedere in vita Emma. Anche Liam ha molte recriminazioni da fare e continua a raccontare a Steffy di come non si fidi di suo fratello e non gradisca che lui continui a ronzare intorno ad Hope. Steffy, perciò, capisce che il ragazzo è ancora molto innamorato dell’ex moglie e che probabilmente non ci saranno molte speranze di rimettere insieme la loro famiglia anche dal punto di vista sentimentale. Thomas, intanto, chiederà al suo amico Vinny, noto spacciatore, di procurarle determinate pillole. Quali saranno i suoi piani?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Dopo aver minacciato Flo, Xander e Zoe di tenere la bocca chiusa, Thomas partecipa alla commemorazione in onore di Emma che è stata organizzata negli uffici della Forrester. Tutti raccontano di quanto fosse speciale la ragazza e della gioia con la quale affrontava il lavoro e la vita ma nella stanza aleggia una strana tensione perché ognuno ha un motivo per avere più di un sospetto. Justin racconta che la polizia non ha ancora formulato un’ipotesi ufficiale ma che dai primi accertamenti è emerso che la ragazza stesse scrivendo un messaggio a Hope e che forse per questo l’auto è uscita fuori strada: i contenuti del testo, però, sono ancora sotto indagine. Questa notizia rende Brooke ancora più sospettosa nei confronti del ragazzo e per questo spinge la figlia a chiedere maggiori dettagli al Forrester junior circa la sua lite con Emma, così come è stato raccontato da Pam. Thomas, però, ormai è senza freni e riesce a raccontare l’ennesima bugia: Emma voleva ballare alla prossima sfilata della Hope For The Future e lui non era d’accordo, per questo motivo hanno iniziato a litigare fino a che la ragazza ha deciso di scavalcarlo e andare a parlare direttamente con Hope. La Logan sembra credere alla sua versione dei fatti.

Sally è a casa di Wyatt: è passato del tempo dalla loro rottura e la ragazza è andata a trovarlo nella speranza di poter ricucire la loro storia. Così inizia con il chiedere nuovamente scusa allo Spencer, dicendogli di aver saputo che Hope e Liam si sono lasciati e aggiungendo di sentirsi molto in colpa per questo.Wyatt cerca di farle capire che ormai non ha più importanza ma afferma che il suo comportamento lo ha ferito davvero tanto e che per questo si è sentito tradito, quasi come se avesse scoperto che fra lei e Thomas c’era una relazione clandestina.Wyatt le dice che, nonostante tutto, lui le vorrà sempre bene e per questo sente la necessità di essere molto sincero: la sua frequentazione con Flo è andata oltre e loro due sono ormai una coppia. Sally subisce questa notizia come un colpo al cuore, anche se purtroppo lo immaginava. Tuttavia fa a Wyatt una previsione: non esiste una donna perfetta, non lo era lei e non lo sarà neanche Flo. Fra qualche tempo lui si renderà conto di questo e capirà che l’unica donna che lo abbia mai davvero amato in modo incondizionato, con tutti i suoi difetti, è stata lei. Waytt è molto turbato da queste parole e si sente combattuto fra la sua nuova vita e quella che era la sua realtà prima dell’arrivo di Flo.



