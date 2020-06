Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 giugno 2020: l’ultimatum di Xander

Beautiful, anticipazioni puntata 24 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 24 giugno, Thomas proverà ad impedire che Carter invogli Hope a ripensare ancora alla decisione di annullare il suo matrimonio e spingerà la Logan a consegnare quanto prima i documenti a Liam, così da avere modo di iniziare la sua vita. Xander, invece, sempre più adirato per il segreto della sua fidanzata, proverà a convincere Flo a raccontare tutto e poi darà un ultimatum a Zoe: o racconterà tutto oppure sarà lui stesso a denunciare la loro colpa. Non riesce a vivere sereno ora che sa quello che è successo, anche se è preoccupato per le conseguenze che una confessione di Zoe potrebbe avere sulla sua fidanzata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Brooke e Ridge hanno un duro scontro su quello che Hope dovrebbe fare. La Logan dice al marito di essere convinta che la figlia stia facendo un errore enorme e che dovrebbe ripensare al suo matrimonio con Liam, l’unico in grado di renderla felice. Ridge, invece, è convinta che la ragazza abbia preso la decisione giusta e spera che Liam possa tornare con Steffy per crescere insieme le bambine. Questa diversità di vedute mette a dura prova il rapporto fra i due coniugi. Liam è da Steffy e fa alla ragazza molti complimenti per come sta crescendo le figlie. I due hanno concordato non solo che lo Spencer trascorrerà più tempo con loro ma anche che farà compagnia a Phoebe mentre Steffy porterà Kelly dal pediatra. Proprio mentre è da solo con la bambina, Liam riceve la visita di Waytt che è venuto per chiedere al fratello come stia dopo la fine del suo matrimonio. Prova a spronarlo a non rinunciare ad Hope e a battersi per convincere la donna che ama a rivedere le sue decisioni, ma Hope ha ormai deciso e non intende tornare indietro: darà a Hope quello che desidera per stare meglio e quindi acconsentirà a firmare le carte per l’annullamento. Poi spinto dalla curiosità Liam chiede a Waytt se Flo ha mai parlato della sua decisione di dare in adozione Phoebe e se ha mai riferito il nome del vero padre ma il fratello gli spiega che si tratta di un argomento che la ragazza preferisce non affrontare.

Hope è al cottage e riceve la visita di Flo che ha saputo da Waytt dell’imminente divorzio della cugina. La Fulton, che è divorata dai sensi di colpa, prova a convincere la cugina a non abbandonare il sogno di avere una famiglia con Liam e di tornare sui suoi passi, provando magari ad avere un altro figlio. Hope però le spiega che la morte di Beth ha spezzato per sempre qualcosa e che non intende cambiare idea perché è giusto che l’uomo possa fare il padre visto che lei non ha saputo dargli un figlio. Poiché Flo insiste dicendole che sapere del divorzio le sta spezzando il cuore, Hope le chiede di non parlarne più perché questa insistenza non fa che farla soffrire ancora di più. Subito dopo la Logan si reca negli uffici della Forrester per firmare i documenti dell’annullamento che ha preparato Carter: anche l’avvocato prova a farle cambiare idea, visto che avendo sposato i due giovani sa benissimo quanto si amino, ma interviene Thomas che gli chiede di non insistere oltre. Intanto Flo viene a sapere da Zoe che Xandre è a conoscenza del segreto delle culle e teme che il ragazzo possa raccontare qualcosa. In effetti poco dopo Xander le raggiunge e aggredisce Zoe dicendole che da quando sa quello che ha fatto non riesce più a guardarla nello stesso modo, per l’atrocità del delitto che le due hanno coperto.



