Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 aprile 2020: Thomas e Hope sempre più intimi…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 25 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 25 aprile, Thomas e Hope vivranno un momento di intimità emotiva e il ragazzo si lascerà scappare che se è riuscito a superare il dolore per la rottura con Caroline è stato solo per la sua vicinanza. Ora che Caroline non c’è più e che la ragazza sta aiutando Douglas a riprendersi dalla morte della mamma, Thomas sente di nuovo affiorare questi sentimenti. Hope non commenta nulla ma è evidente della vicinanza con il ragazzo. Intanto Liam riceverà il consiglio da parte di Waytt e Sally di partire per Parigi, così da lasciare ad Hope un po’ di spazio per rimettere insieme la sua vita. Liam seguirà questo consiglio, lasciando involontariamente campo libero a Thomas? Intanto il giovane Forrester chiederà al padre la possibilità di rientrare a lavorare alla Forrester e in particolare collaborando con Hope For The Future, così da avere un’altra occasione per trascorrere del tempo con la giovane. Ridge cederà alle richieste del figlio o ascolterà le richieste di sua moglie Brooke che vuole fare di tutto per proteggere il matrimonio di Hope?

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Shauna torna a casa da Flo e fa alla figlia una proposta incredibile: non dovrà dire nulla dello scambio delle culle ad Hope perché è troppo rischioso. La chiacchierata con Quinn le ha fatto capire che la famiglia Logan è una realtà molto potente che potrà dare a Florence tantissime opportunità di una vita migliore. Se Flo, però, raccontasse a tutti la verità, rischierebbe non solo di andare in prigione ma perderebbe anche l’opportunità di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall’essere una Logan. Flo non crede a quello che sente e vorrebbe comunque parlare con Hope ma la madre la prega di riflettere prima di prendere qualsiasi decisione. Intanto Hope è a casa con Liam e il marito prova a spiegarle quanto è grande il suo amore per lei e a convincerla che non c’è altro posto al mondo nel quale vorrebbe stare perché la sua famiglia è lei. La Logan insiste sul fatto che Liam dovrebbe essere accanto alla sua famiglia e prendere un aereo per raggiungere Steffy e le bambine a Parigi ma lo Spencer rifiuta di allontanarsi dalla moglie, perché questo momento difficile può essere superato solo se restano uniti. Lascia poi per qualche ora la moglie da sola per andare a prepararle una sorpresa che le farà quella sera stessa.

Pubblicità

Dopo la discussione con Hope, Liam raggiunge il fratello Waytt che si è finalmente ricongiunto con Sally che è rientrata a Los Angeles. Liam è alla ricerca del consiglio del fratello per avere un diverso punto di vista su come risolvere i problemi del suo matrimonio. Racconta quindi ai due ragazzi delle difficoltà che sta avendo la moglie nel superare la morte della figlia ma anche del fatto che, pur avendo provato di tutto per starle vicino, comunque ha la sensazione che la vita di Hope sia sospesa. Alla conversazione si unisce anche Sally poiché Liam vuole un parere femminile per riuscire a comprendere cosa la moglie stia vivendo in questo momento. Hope, rimasta da sola al cottage, riceve la visita di Thomas e Douglas. Dopo la discussione avuta con il padre Ridge il quale lo ha redarguito per i chiari tentativi di riavvicinarsi a Hope, Thomas non si è lasciato scoraggiare dal parere negativo del padre e ha comunque deciso di portare avanti la sua strategia per riconquistare la ragazza. Senza alcuno scrupolo, quindi, sfrutta il legame che innegabilmente si è stabilito fra Hope e il piccolo Douglas per avere maggiori possibilità di trascorrere del tempo insieme a lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA