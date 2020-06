Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 giugno: Thomas e Liam allo scontro!

Beautiful, anticipazioni puntata 25 giugno

Nell’episodio di Beautiful che andrà in onda oggi, 25 giugno, Thomas avrà un brutto faccia a faccia con Liam: il giovane figlio di Ridge è disposto a tutto pur di avere tutta per sè Hope. Nel frattempo, Brooke cerca di far ragionare inutilmente sua figlia spiegandole che deve portare avanti a tutti i costi il suo matrimonio, soprattutto in virtù del fatto che il suo amore per Liam è ancora vivo. Nel frattempo, però, Xander diventa sempre più pericoloso: il ragazzo dà un ultimatum sia a Zoe che a Flo, spronandole a raccontare tutta la verità ad Hope e Liam. Le due ragazze, però, temono fortemente le conseguenze penali e cercano di farlo desistere perchè Beth ora vive in una famiglia benestante e sicuramente non le mancherà nulla. Xander non ci sta: a ultimatum scaduto irrompe nella Forrester proprio nel momento in cui Hope e Liam stanno per firmare l’annullamento del matrimonio con la speranza di riuscire ad evitare questo inutile sacrificio, ma qualcuno gli metterà il bastone fra le ruote, facendo di tutto per metterlo a tacere.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope è nello studio di Carter per firmare le carte dell’annullamento del suo matrimonio con Liam quando entra Thomas: l’uomo cerca di convincere la ragazza che sta facendo la scelta giusta. La Logan, però, è molto titubante: rivela che non avrebbe mai pensato di arrivare ad un momento così tragico e difficile, anche se ama ancora Liam deve lasciarlo andare perchè lei non è più in grado di dargli una famiglia. Nel frattempo, Liam è a casa di Steffy insieme a suo fratello Wyatt che gli chiede di combattere per il suo matrimonio perchè Hope potrà avere altri figli. Liam, però, non ce la fa a vedere Hope così triste e con il cuore a pezzi per la morte della loro bambina Beth. Vuole che il cuore della ragazza guarisca e per farlo deve necessariamente sacrificare il loro matrimonio. Quando, però, arriva l’avvocato Carter con le carte dell’annullamento del matrimonio, Liam non può fare a meno di pensare al giorno delle nozze, alla felicità di quel momento e a quella promessa di non lasciarsi mai più. Gli sembra così difficile pensare che ora ha tra le mani le carte che scriveranno la parola fine al loro sogno d’amore.

Nel frattempo Xander va a trovare la sua fidanzata Zoe e la bella Flo: il ragazzo rivela a Zoe di aver scoperto tutta la verità, ovvero che Beth, la figlia di Hope e Liam, è viva ed è stata venduta a Steffy dal padre della sua ragazza. Xander è determinato a rivelare la verità, soprattutto perchè non riesce ad accettare che questa bugia stia rovinando il matrimonio di Hope e Liam e anche perchè non riesce ad andare avanti con questo terribile segreto. Zoe, però, si difende e gli risponde che non può raccontare la verità perchè così facendo lei, suo padre e Flo finirebbero in prigione. Quando la ragazza esce dalla stanza per incontrare un fotografo, Xander supplica Flo di rivelare a sua cugina Hope che sua figlia Beth è viva, ma per la ragazza non è così semplice.Flo rivela di aver più volte tentato di raccontare la verità a sua cugina, ma non ci è mai riuscita a causa delle forti pressioni di Zoe e di suo padre Reese. Inoltre, ha paura di perdere la sua nuova famiglia, i Logan, ma Xander la rassicura dicendole che parlerà a suo favore con i Logan.



