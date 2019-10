Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 ottobre: Brooke e Taylor allo scontro?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 OTTOBRE

In Beautiful tutto è destinato a cambiare. Bill è nel suo ufficio con l’avvocato Carter, il quale afferma che sia stata Brooke l’artefice del suo cambiamento e che lo abbia sempre supportato. Carter non riesce a capire perché Bill abbia rinunciato a denunciare Ridge e il giudice Craig McMullen, ma il magnate afferma di non averlo fatto perché non vuole ferire Brooke, né far del male alle persone che lei ama. Brooke è sempre più emozionata per il prossimo arrivo della nipotina e dà ad Hope e Liam un regalino per la loro piccolina. Augura loro tanta felicità: se lo meritano perché hanno superato tanti momenti difficili. Intanto a casa di Steffy è tornata Taylor, che pur essendo molto felice di poter coccolare la piccola Kelly, non perde l’occasione per affermare, ancora una volta, che Liam non avrebbe dovuto lasciare Steffy per sposare Hope. Pensa che dietro questa decisione ci sia la mano di Brooke. Ma Steffy lascia cadere le provocazioni della madre. Il detective Sanchez si presenta da Bill, ostinato ad indagare sul tentato omicidio del magnate. Ma Bill tenta di sviare l’interesse per quel fatto ormai per lui superato. Però, il giovane investigatore è sempre più convinto che Spencer nasconda la verità. Difatti, Bill è intenzionato a mantenere la promessa fatta, a suo tempo, a Steffy e Taylor. Intanto Taylor, parlando con sua figlia, continua ad accusare Hope e Brooke.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI: IL RINGRAZIAMENTO A CASA FORRESTER

Nelle ultime puntate di Beautiful, le famiglie sono riunite per il giorno del Ringraziamento attorno al tavolo a casa di Eric. Tutti gli invitati si scambiano auguri, parole di gratitudine e d’amore. Pam si mostra gentile con Quinn e quest’ultima si rivolge in modo molto affettuoso al marito Eric. A sua volta, Eric guarda Donna e le dice di essere molto contento che sia tornata a Los Angeles. Donna rivolgendosi a Katie le confessa di volerle bene e la ringrazia per l’ospitalità. Poi arriva il turno di Will che ringrazia Thorne per aver reso felice sua madre. Thorne, a sua volta, esprime la sua gratitudine nei confronti di Ridge: finalmente tra loro tutto fila liscio. Ridge rivolge parole d’amore alla dolce Brooke, la quale è fiera di sua figlia Hope. Quest’ultima elogia il proprio marito, dicendogli che sarà un buon padre per la loro piccola in arrivo, visto il suo atteggiamento con la prima figlia Kelly. Sorprendentemente, in seguito, Hope elogia anche Steffy per la sua forza e la sua tenacia. Liam si accoda e ringrazia Steffy per il suo gran cuore. Quest’ultima, infine, ringraziando tutti, augura che in famiglia regnino sempre l’armonia e la serenità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA