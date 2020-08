Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 agosto: Xander ignora Zoe e…

Beautiful, anticipazioni puntata 26 agosto

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 26 agosto, Xander ignora le raccomandazioni di Zoe che vorrebbe fargli dimenticare tutto e decide di trovare le prove per dimostrare il coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma. Così con un inganno riesce a farsi dare da Charlie le registrazioni delle camere di sorveglianza degli uffici, nelle quali spera di trovare qualche prova utile. In effetti il ragazzo trova delle informazioni molto interessanti ma che non sono risolutive per inchiodarlo. Nel frattempo Thomas prova a convincere Hope di non essere coinvolto nella proposta fatta da Douglas ma al tempo stesso invita la ragazza a riflettere seriamente sulla possibilità di costruirsi una nuova vita felice formando una famiglia con lui e il bambino. Liam, intanto, incontra per caso Douglas e dalle poche parole che il bambino dice capisce subito quali sono le intenzioni di Thomas e quali saranno le sue prossime mosse. Lui e Brooke provano a mettere in piedi una strategia per proteggere Hope.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas prova a persuadere Douglas a dire ad Hope che la vorrebbe come sua mamma, poi consegna al bambino l’anello di fidanzamento che dovrà consegnare alla ragazza. Ridge e Brooke hanno l’ennesima discussione sulle intenzioni di Thomas nei confronti di Brooke: mentre il Forrester è emozionato all’idea che suo figlio possa finalmente trovare l’amore con la figliastra, Brooke invece vuole che la figlia stia il più lontano possibile da Thomas del quale non si fida. Ridge prova a farle vedere i lati positivi: Hope desiderava che Liam tornasse con Steffy per stare con le bambine e i suoi desideri si sono avverati. Hope e Liam sono lontani ma entrambi pensano l’uno all’altra e a quello che accadeva solo un anno prima, quando scoprivano di aspettare la piccola Beth: tante cose sono cambiate e la loro vita non è quella che immaginavano. Steffy si mostra molto comprensiva nei confronti di Liam, soprattutto quando il ragazzo le racconta che per lui Phoebe inizia a rappresentare la sua seconda figlia e che si sente molto legato a lei, a Kelly ma anche alla stessa Steffy: con il loro amore sta riuscendo a superare il dolore per tutte le altre perdite.

Mentre sono in giardino e guardano i fuochi d’artificio, Douglas dice a Hope che la sua presenza nelle loro vite lo sta aiutando a superare il dolore per la perdita della sua mamma. Poi caccia da una tasca l’anello di fidanzamento e chiede alla ragazza se vuole diventare la sua mamma e sposare il suo papà: da dietro le sue spalle, Thomas fa finta di non saperne nulla. Hope è spiazzata e non sa cosa dire: da un lato è colpita dalla tenerezza del bambino, dall’altro pensa che ci sia lo zampino proprio di Thomas ma il ragazzo nega qualsiasi coinvolgimento. Xander dice a Zoe che non riesce a superare lo schifo e il senso di colpa per aver nascosto a Hope e Liam la verità su Beth. Il ragazzo è convinto del coinvolgimento di Thomas e non riesce più a tenere il segreto, consentendo così che il vero colpevole della morte di Emma sia impunito. Zoe prova a dissuaderlo ma il limite di sopportazione del ragazzo è ormai al limite, tuttavia la ragazza ha paura delle conseguenze della verità. Brooke, da sola a casa, invita Liam a casa sua perché vuole parlare di Hope: è molto preoccupata per sua figlia e dice allo Spencer che l’aver detto alla ragazza della notte d’amore trascorsa con Steffy la sta spingendo dritta nelle braccia di Thomas. Liam prova a scusarsi ma allo stesso tempo ammette che quello che c’è ora fra lui e STeffy va ben al di là di quelle che erano le sue intenzioni iniziali.



