Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: Thomas in ospedale, Hope e Finn…

Beautiful, anticipazioni puntata 26 gennaio

Nella puntata di mercoledì 26 gennaio, di Beautiful, Finn arriva a casa di Thomas e insieme a Hope decide di portare subito lo stilista in ospedale. Intanto Liam decide di avere un chiarimento con il Forrester e solo dopo di lasciare sua moglie, ormai convinto che la Logan ami davvero lo stilista. Ovviamente non può immaginare che tutto quello che crede di aver visto è solo frutto di una suggestione perché lo stilista ha parlato e baciato un manichino.

Steffy incontra suo padre e, senza specificare che cosa ci facesse Liam a casa sua, gli racconta di quello che lo Spencer ha visto, ossia il bacio fra Hope e Thomas. Ridge le chiede a quel punto che cosa farebbe lei con Finn se Liam fosse di nuovo libero ma la ragazza mette subito in chiaro le cose e gli dice di aver insistito molto affinché il suo ex marito si riappacificasse con la moglie, convinta che in realtà sia Hope la donna che lo Spencer ama.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, abbiamo visto Hope sconvolta perché, nonostante provi a convincere Thomas che il manichino non è una persona reale ma si tratta solo di un pezzo di plastica, lo stilista continua a dirle che il manichino gli ha parlato e che lo vuole convincere a fare delle cose orribili. Poi fra la lacrime le confessa di amarla e di volere proteggerla e creare una famiglia con lei, ma non nel modo in cui il pupazzo lo sta spingendo a fare. La Logan ha le lacrime agli occhi ed è molto spaventata ma cerca di mantenere la calma e gli suggerisce di guardare il pupazzo per rendersi conto che non è lei. Thomas sembra avere un momento di lucidità e le dice che è molto dispiaciuto per tutto quello che è successo e per averla spaventata, poi sviene cadendo a terra. Hope chiama subito il 911 e poi, poiché teme che i soccorsi non arrivino in tempo, chiama anche Finn al quale spiega la situazione chiedendogli di andare subito a casa del Forrester. Il medico, capendo la gravità della situazione, risponde che arriverà in pochi minuti e le chiede di lasciare la porta aperta e di non allontanarsi dallo stilista.

Nelle scorse puntate di Beautiful, inoltre, protagonista indiscussa è stata anche la figlia di Ridge. Steffy ha provato a convincere Liam a parlare con Hope, sicura che la ragazza avrà una spiegazione per aver lasciato che Thomas la baciasse. Lo Spencer, però, non è assolutamente intenzionato ad avere un confronto con la moglie in quanto dice che le avrebbe perdonato un bacio con chiunque ma non con Thomas, il responsabile di tanta sofferenza visto il suo coinvolgimento nella vicenda di Beth. Poi avanza l’ipotesi che forse a Hope in qualche modo Thomas è sempre piaciuto e quindi questo è il vero motivo per cui non lo ha mai definitivamente allontanato dalla loro famiglia. Steffy è scettica al riguardo e si rende conto che, nonostante quello che è accaduto fra di loro la sera prima, in realtà Liam è molto innamorato di sua moglie e per questo reagisce in questo modo. Brooke e Ridge discutono di come, incredibilmente, le loro vite in questo momento siano serene, forse perché i figli di entrambi sembrano non avere alcun problema e quindi non danno loro nessuna preoccupazione. Brooke racconta al marito di come sia felice di vedere che fra Hope e Liam le cose siano finalmente serene, dopo tante difficoltà superate, e di come sia orgogliosa della famigliola felice che hanno costruito. Poi si complimenta con Ridge anche di Thomas che sembra finalmente guarito dalla sua ossessione e sembra pronto a voltare pagina e a costruirsi finalmente una vita sua, lontana da Hope. Anche il Forrester sembra convinto che il figlio stia meglio e rassicura la Logan su questo aspetto.



