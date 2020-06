Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 giugno 2020: Hope e Lima divorziano

Beautiful, anticipazioni puntata 26 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 26 giugno, Hope e Liam sono pronti a firmare le carte del divorzio, nonostante sia Brooke che Carter stanno cercando di convincere la donna dell’assurdità della decisione che ha preso. A irrompere nel salone di casa Forrester, però, è inspiegabilmente Xander che ha deciso di rimettere le cose a posto, raccontando tutto quello che è successo con lo scambio delle culle, dopo che ha provato inutilmente a convincere Zoe e Flo a confessare tutto. A fermarlo, però, interviene Thomas che ha sentito che il modello ha urlato a Liam e Hope di non firmare: lo minaccia di rovinare la sua vita e la sua carriera e Xander fugge spaventato, non prima di aver farfugliato il nome di Flo. Il Forrester decide quindi di indagare in che modo sia coinvolta la Fulton nel divorzio di Liam e Hope.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Xander prova a convincere Flo a parlare con Hope per rivelarle dell’inganno della culla. La Fulton è quasi convinta a fare la cosa giusta e a parlare con la cugina ma irrompe nella stanza Zoe che, scontrandosi con il suo fidanzato, cerca di portare Flo dalla sua parte e di farle capire che confessando tutto rischiano davvero tanto. Xander prova a convincerle che i Logan saranno talmente grati da aver saputo la verità che eviteranno di denunciarle e comunque lui stesso si impegnerà a fare tutto il possibile per preservare Zoe e Flo da questa situazione, ma la fidanzata capisce che Flo sta per cedere alle pressioni del ragazzo e così chiede a Xander di andare via. Rimasta da sola con la Fulton, le fa chiaramente capire che parlare ora vuol dire prigione certa e una denuncia da parte di Hope. È trascorso troppo tempo da quando le due ragazze sono venute a sapere la verità e confessarla solo ora significa dichiararsi praticamente colpevoli e finire in carcere. Per essere ancora più incisiva, la Buckingham ricorda a Flo quali sono tutti i privilegi a cui ha avuto accesso dopo aver scoperto di essere una Logan, compresa la sua storia con Waytt che la lascerebbe subito dopo aver scoperto il segreto che la ragazza sta nascondendo. Flo si sente sopraffatta dai sensi di colpa ma non vuole perdere tutto quello che ha ora, quindi tace indecisa sul da farsi.

Brooke prova un’ultima volta a far cambiare idea alla figlia circa l’annullamento del matrimonio, facendole capire che un altro modo per risolvere le cose esiste e che i bambini potranno essere coccolati e felici anche se lei e Liam resteranno insieme, Hope però non vuole sentire ragioni. Intanto Thomas raggiune Liam a casa di Steffy e prova a convincerlo a non contrastare la decisione presa da Hope, adducendo come scusa la necessità di prendersi cura dei bambini. Liam, però, non si lascia ingannare e accusa il Forrester di poter ingannare Steffy e Hope ma non poterlo fare con lui: l’unico interesse di Thomas è quello di avere Hope e per questo sta usando Douglas, Kelly e Phoebe come scusa per ottenere ciò che vuole. Subito dopo Thomas arriva a casa Forrester e si offre di essere al fianco di Hope nel momento della firma del divorzio ma la ragazza rifiuta e corre ad aprire la porta a Liam, giunto per firmare a sua volta i documenti. Fra i due c’è un lungo scambio di sguardi d’amore e se ne rende conto anche l’avvocato Carter che invita i ragazzi a riflettere ancora un po’ sull’opportunità di annullare il matrimonio, visto che è evidente che si amano e che il loro amore è sempre stato di esempio a tutti.



