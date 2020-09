Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 settembre 2020: dove si trova Beth?

Beautiful, anticipazioni puntata 26 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 26 settembre, Liam decide di chiedere a Douglas, che è tanto sicuro delle sue affermazioni, di chiedere al bambino se può indicargli dove si trova Beth. Così il bambino lo prende per mano e lo porta nella stanza delle cuginette e, indicando Phoebe, afferma: è lei Beth. Liam è sconvolto e ne parla anche con Steffy, cercando di venire a capo della situazione ma è ancora una volta il bambino a spiegare come stanno le cose: ha sentito dire al suo papà che nessuno doveva sapere che Phoebe è Beth ma poiché la sua mamma gli ha insegnato a dire sempre la verità, allora lui ha voluto dirlo a Hope. Mentre Liam e Steffy ragionano su questa cosa, squilla il telefono: è la dottoressa che, secondo il certificato, ha aiutato Flo a partorire la piccola Phoebe. La donna ha una sconvolgente verità da raccontare: la notte della nascita della bambina non era in servizio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas prova a convincere Hope a lasciarsi andare e a fare l’amore con lui ma la ragazza gli dice che non se la sente perché nella sua mente c’è sempre Liam e pure Beth. Thomas, però, non reagisce bene a questa affermazione e inizialmente prova a persuaderla, dicendole che vorrebbe farle capire quanto la ama e la desidera. Pensando di dirgli una cosa carina, la Logan lo ringrazia per tutto quello che lui sta facendo per lei, soprattutto perché grazie al marito ha avuto la possibilità di diventare la madre di Douglas ma proprio questa affermazione fa scattare la rabbia del Forrester. Il ragazzo, infatti, le dice bruscamente che non vuole più parlare di Liam e di Douglas ma vuole solo concentrarsi sulla sua sexy moglie e fare l’amore con lei. Quando Hope, però, gli oppone l’ennesimo rifiuto, Thomas diventa incontenibile. Inizia a dirle che ha fatto una precisa scelta di vita e che ora non può tirarsi indietro, invitandola a dimenticare velocemente Liam perché ormai la sua vita è un’altra. Poi prova a baciarla nuovamente ma quando Hope si ritrae nuovamente Thomas diventa aggressivo e le dice con cattiveria di cancellare dalla sua mente il pensiero di Beth perché non la rivedrà mai più.

Liam è rimasto sconvolto per il fatto che Douglas con tanta sicurezza abbia affermato che Beth è ancora viva. Quando però ha provato a fare qualche domanda in più per capire per quale motivo abbia detto una cosa del genere, il bambino si chiude nel suo mutismo. Quando Kelly e Phoebe si svegliano e Douglas le raggiunge in camera per giocare, Liam racconta a Steffy quello che il bambino ha detto e il suo stupore per tutta questa storia. La vicenda inizia ad essere inquietante anche per la Forrester che però non sa darsi una spiegazione ma è molto dispiaciuta per Hope e per quello che sta vivendo, anche perché sa che ha sposato suo fratello solo per diventare la mamma di Douglas. Alla Forrester Creations Brooke e le sue sorelle stanno raccontando a Flo tutto quello che Thomas ha fatto in passato, compreso il tentativo di omicidio di Rick: l’obiettivo delle Logan è giustificare agli occhi della nipote il motivo per il quale nessuna in famiglia è contenta di questo matrimonio. Brooke in particolare è spaventata per il fatto che ora la figlia è da sola in albergo con il marito e, sapendo che Hope non è intenzionata a fare l’amore con Thomas perché non lo ama, teme che questo ennesimo rifiuto possa scatenare la violenza del Forrester. Racconta poi a tutte che il suo giudizio negativo sul figliastro sta anche rovinando il rapporto con Ridge. Flo, sentendo questi racconti, ha un crollo e scappa dalla stanza.



