Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Steffy e Thomas hanno un piano?

Beautiful, anticipazioni puntata 27 gennaio

Torna Beautiful, diamo uno sguardo a quanto accadrà oggi 27 gennaio 2021. Steffy prova a convincere suo fratello a non dare la custodia di Douglas a Hope perché non reputa sia giusto barattare la custodia di suo figlio con il desiderio fisico che ha nei confronti della ragazza. Intanto Ridge ha una discussione in ufficio con l’assistenza tecnica perché scopre che le lavatrici industriali vengono lavate con un acido molto pericoloso e lo stilista non vorrebbe utilizzare questa soluzione. Discussioni anche fra Liam e Hope in quanto lo Spencer cerca di far capire alla compagna che il suo attaccamento nei confronti di Douglas è eccessivo e non è giusto pensare di portarlo via al legittimo padre. La Logan, però, non è assolutamente decisa a cambiare idea ma non risponde nulla a Liam quando le chiede se Thomas vuole qualcosa in cambio da lei per lasciare la custodia del piccolo. Eric e Ridge pensano di lasciare a Thomas il permesso di rientrare al lavoro, anche contro il parere di Brooke perché sono davvero molto colpito dall’ottimo risultato che il ragazzo ha raggiunto con i disegni per la Hope For The Future.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell‘ultima puntata di Beautiful. Hope racconta a Brooke che Thomas le ha chiesto del sesso in cambio della firma sulla documentazione per l’adozione di Douglas. La Logan senior è davvero sconvolta da questo fatto e dice a sua figlia che non le consente più di procedere su questa strada perché teme che possa farle del male ma Hope è decisa a continuare. La sera precedente ha capito che la vittoria è talmente vicina e il pericolo che il bambino corre così grande per mollare proprio ora. Quindi andrà fino in fondo e riuscirà a convincerlo a firmare, senza però cedere alle sue richieste sessuali perché prova ribrezzo solo all’idea. Poi prega la madre di continuare a mantenere il segreto sia con Ridge che con Liam. Proprio lo Spencer è al cottage con suo padre e decide di accettare finalmente la proposta di Bill di rientrare a lavorare alla Spencer Pubblications: tutto quello che è successo in quei mesi gli hanno fatto capire che la famiglia è importante e per questo vuole trascorrere più tempo possibile con suo padre e suo fratello, anche al lavoro. Liam è molto felice anche per il fatto che ha trovato nel padre una persona d’accordo con lui nel voler andare cauto nell’adozione di Douglas.

Hope è davvero interessata a Thomas?

Thomas nella sua follia crede che Hope sia davvero interessata ad una relazione con lui. Questo è quello che dice ad un’incredula Zoe che cerca di fargli capire che in realtà la Logan è passata avanti, ha voluto annullare il matrimonio e si sta ricostruendo una vita insieme a Liam e Beth. Thomas però non vuole sentire ragioni perché sa di avere nell’adozione di Douglas un’arma di ricatto nei confronti della donna, così Zoe lo bacia di slancio per attirare la sua attenzione. Il giovane stilista della Forrester non si sottrae al bacio ma mette in chiaro che fra di loro non ci potrà essere nulla perché la sua mente è altrove. Quando poi torna a casa, Thomas cerca di convincere il figlio a chiamare Hope per invitarla a trascorrere una serata insieme ma viene interrotto dall’arrivo di Steffy che ascolta la conversazione fra padre e figlio. In ufficio alla Forrester, Ridge mostra ad Eric i vestiti che sono stati realizzati sui disegni di Thomas e loda la capacità del ragazzo di rimettersi in carreggiata, sia come professionista che come padre. Anche il capostipite dei Forrester crede che il ragazzo si stia impegnando per essere una persona nuova e migliore ma teme che il suo interesse nei confronti di Hope possa essere un deterrente alla sua guarigione.



