Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 giugno 2020: Hope e Liam si dicono addio ma..

Beautiful, anticipazioni puntata 27 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 27 giugno, Hope e Liam si diranno per sempre addio dopo aver firmato l’annullamento richiesto ufficialmente a causa della sterilità della Logan. Hope chiederà all’ormai ex marito quali sono i suoi piani e il ragazzo le confesserà di essersi trasferito dal fratello Waytt. Thomas, invece, incuriosito dalle parole di Xander andrà a casa di Eric per parlare con la Fulton e la metterà alle strette, facendole confessare che Beth è viva. Il Forrester deciderà ovviamente di tenere questa informazione per sé ma Xander non si arrenderà ed escogiterà un altro piano per far sapere a Liam e Hope che la loro bambina è ancora viva. Per questo affronterà nuovamente Zoe rivelandole di essere andato a casa di Hope.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Zoe e Flo sono negli uffici della Forrester e discutono di cosa sia meglio fare per impedire il divorzio fra Hope e Liam. Flo vorrebbe confessare tutto, anche rincuorata dalle parole di Xander il quale crede che le Logan e i Forrester potrebbero chiudere un occhio sul fatto che le due ragazze abbiano taciuto per tanto tempo la verità, presi dalla gioia di sapere che Beth è viva. Zoe, invece, è sicura che finiranno in carcere insieme al padre oltre al fatto che in tanti soffrirebbero venendo a sapere una verità così cruda. Ognuna delle due dice all’altra qualcosa che sembra convincerle ora a parlare, ora a tenere ancora il segreto ma non riescono ad arrivare a nessuna conclusione. Vanno avanti a discutere per molto tempo e non si rendono conto che in realtà Xander, che era stato invitato da Zoe a lasciarle sole per qualche minuto, non è più rientrato in ufficio. Soprattutto la Buclingham inizia ad andare nel panico perché conosce bene il fidanzato e sa che scoprire che Beth è viva è stata per lui una notizia sconvolgente e il suo senso del dovere lo potrebbe spingere a fare qualcosa di incredibile.

In effetti Zoe non ha tutti i torti: Xander si è precipitato a casa Logan dove Hope e Liam sono con Carter, pronti a firmare i documenti per l’annullamento delle nozze. L’avvocato ha provato in tutti i modi a far ragionare Hope, ricordandole che il loro amore è stato un esempio per amici e parenti, ma la ragazza non ha voluto cambiare idea, nonostante Liam le abbia confermato ancora una volta l’amore che prova per lei e la volontà di acconsentire all’annullamento solo per vederla finalmente serena. Xander irrompe nella stanza prima che i due firmino e chiede loro di fermarsi perché ha qualcosa da dire che potrebbe cambiare il corso della storia. Thomas, però, è nascosto dietro una porta e origlia e per impedire a L’Avant di mettersi in mezzo e rovinare i suoi piani, fa scattare l’allarme della sua auto. Xander esce fuori per disattivarlo e viene bloccato da Thomas il quale lo minaccia di farsi da parte e di non mettere più piede in casa, altrimenti la sua carriera nella moda avrà vita breve. Xander è molto turbato e farfuglia qualcosa, in particolare parla di Flo e di quello che sta nascondendo, poi va via ricordando al Forrester che prima o poi Hope verrà a sapere che la verità non è venuta a galla per colpa sua e Thomas se ne pentirà amaramente. Il nome di Flo incuriosisce molto Thomas che si ripromette di saperne di più. Intanto all’interno della casa, avvisati da Carter sul fatto che Xander sia andato via senza rivelare quello che aveva da dire, Hope e Liam si apprestano a firmare i ducomenti dell’annullamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA