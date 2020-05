Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 maggio 2020: Shauna sedurrà Bill Spencer?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 27 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 27 maggio, Katie confiderà a Shauna qual è il favore che le serve: la Fulton dovrà provare a sedurre Bill Spencer per mettere alla prova le sue intenzioni nei confronti di Katie. Se accetterà le avance della donna, allora Katie lo dimenticherà per sempre; se invece la respingerà, la donna accetterà di sposarlo e ricostruire con lui una famiglia. Shauna accetta con entusiasmo, sia perché non le sembra vero potersi intrigare degli affari della famiglia Logan, sia perché sa di aver involontariamente causato molto dolore alle Logan per via del silenzio sulla storia di Beth. Brooke, però, non è d’accordo sui metodi che sta usando la sorella perché pensa che sia un gioco molto rischioso e non vuole che Katie soffra nuovamente. Il risultato di questo esperimento sarà davvero imprevedibile e Katie prenderà una decisione definitiva su Bill al quale, inoltre, deciderà di raccontare tutto l’inganno messo in piedi per testare la sua fedeltà.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Quinn e Shauna provano a convincere Flo a dire di sì alla proposta di andare a vivere a casa Forrester. Shauna è raggiante all’idea di come la loro vita sia cambiata e di quante opportunità stanno capitando da quando Flo ha scoperto di essere una Logan. La ragazza, però, non reputa di meritare tutta questa fortuna e si sente sempre molto in colpa per il fatto di aver nascosto a tutti che Beth è ancora viva. Quando, però, Quinn le dice che vorrebbe non solo che accettassero la proposta di trasferirsi ma anche che lei e Wyatt si avvicinino sempre di più, Flo ammette che il ragazzo l’ha invitata a uscire perché vuole vedere come possano andare le cose fra di loro. Quinn e Shauna sono felicissime e la loro allegria è talmente contagiosa che Flo cede e decide di accettare la proposta di Quinn. La felicità, però, viene interrotta da una telefonata: è Katie che invita Shauna a raggiungerla a casa di Brooke perché ha bisogno di parlarle. Shauna è molto preoccupata su quanto le voglia dire, ma accetta l’invito.

Quando la Fulton arriva a casa delle Logan, trova le due sorelle che sono in attesa di parlarle. Katie le spiega che sta valutando la possibilità di tornare con Bill Spencer ma ha paura che le intenzioni dell’uomo non siano serie. È molto preoccupata soprattutto per il fatto di aver visto lei e Bill insieme al Giardino e per questo motivo vuole sapere che rapporto intercorre fra loro. Shauna, però, la rassicura immediatamente e le spiega che in quella particolare occasione si sono incontrati per caso e lo Spencer era anche molto triste per il rifiuto della Logan ad un nuovo matrimonio. Per questo motivo lei è stata ad ascoltare i suoi tormenti ma solo in un puro spirito di amicizia. Katie è molto contenta di sentire queste parole ma se l’ha invitata è perché ha necessità di chiederle un favore. Shauna risponde che è disponibile per qualsiasi cosa, vista la gentilezza con la quale lei e Brooke hanno trattato Flo ma Katie ribatte che sarà meglio per lei ascoltare prima la proposta e poi dare la sua disponibilità. Anche Bill è in vena di confidenze e racconta a Justin che sta provando in tutti i modi a convincere Katie del fatto che è realmente cambiato ma la donna sembra non fidarsi delle sue parole. L’avvocato, allora, gli consiglia di trovare un modo per riuscire a dimostrare con i fatti non solo il suo cambiamento ma anche il grande amore che prova nei confronti di Katie. La sfida sembra solleticare il lato competitivo di Bill.



