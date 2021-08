Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 agosto: Ridge tra le braccia di Shauna

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Oggi, sabato 28 agosto 2021, torna il consueto appuntamento con Beautiful, una delle soap più amate in Italia. Vediamo cosa è successo nelle scorse puntate e quali sono le anticipazioni dei prossimi episodi.

Ridge crede che Brooke l’abbia tradito. In effetti la Logan e Bill pur essendosi giurati amore eterno, si sono poi detti la verità su tutto. Brooke, in particolare, gli ha confessato che Ridge è e resterà per sempre l’uomo della sua vita. Forrester ha origliato la conversazione, ma non è riuscito ad ascoltare tutto, perdendo la parte finale.

L’episodio di venerdì 27 agosto di Beautiful ci ha raccontato di un Ridge deluso e amareggiato per quello che secondo lui gli avrebbe fatto Brooke. È sicuro di essere stato tradito e, ferito nell’orgoglio, si lascia cullare dall’idea di tornare tra le braccia di Shauna, l’unica che ha dimostrato davvero di amarlo.

Stavolta Ridge pare proprio non voler sentire ragioni. Non avendo ascoltato l’ultima parte del discorso di Brooke, non sa che quest’ultima ha in mente di lasciare Bill e tornare da lui. Quindi ecco Forrester fare il suo ingresso nella spledida Villa di Shauna. La donna non riesce a credere ai propri occhi e alle proprie orecchie quando sente Ridge dire di essere lì per lei e di volerla al suo fianco. I due si avviano in camera da letto, mentre Quinn pregustando la vittoria va da Bill per festeggiare. La Fuller però non sa che Brooke lo ha appena rifiutato. Quest’ultima, dal canto suo, convinta che Forrester arriverà a breve, lo aspetta in camera da letto.

Anticipazioni Beautiful 28 agosto: Ridge

Secondo le anticipazioni di Beautiful si preannuncia scoppiettante sotto tutti i punti di vista. Le conseguenze dell’equivoco tra la Logan e Ridge saranno pesanti. Shauna infatti intuisce che dev’essere successo qualcosa e che se suo marito è tornato da lei, è perché Brooke deve averlo ferito. Forrester infatti le racconta di aver sentito Brooke scambiarsi parole d’amore con Bill e di aver capito che la donna è ancora innamorata di Spencer.

Per questo motivo, ora vuole fare sul serio con sua moglie ed è tornato tra le sue braccia per restarci definitivamente. Quinn, sicura che tutto stia andando come programmato, si gode il ritorno del suo amato figliastro e non vede l’ora di correre per andare ad abbracciarlo e a fargli le sue congratulazioni. Ma è davvero finita tra Ridge e Brooke? E come la prenderà la Logan, quando scoprira che il suo compagno è andato da Shauna? Per saperlo non ci resta che seguire gli sviluppi della prossima punata di Beautiful.

