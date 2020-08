Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 agosto: Thomas ora è felice, ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 28 agosto

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 28 agosto, Thomas, dopo aver incassato il sì di Hope, pensa di aver ottenuto tutto quello che desiderava. Per cui, mentre la ragazza è nella stanza accanto, si leva la maglietta e si prepara ad una notte d’amore con la Logan. Quando la ragazza lo raggiunge, però, la sua reazione è davvero inaspettata: si irrigidisce nell’abbraccio del suo futuro sposo e poi gli ricorda di non amarlo e di aver accettato di sposarlo soprattutto per essere la madre di Douglas. Quindi chiede al ragazzo di andare via e di lasciarle trascorrere la notte da sola. Xander, intanto, è determinato a provare la colpevolezza di Thomas e per questo si introduce di nascosto nel giardino di casa Forrester dove è parcheggiata la sua macchina. Attraverso il GPS riesce a ricavare le informazioni sul tragitto che l’auto ha compiuto la notte della morte di Emma: all’ora esatta dell’incidente anche il Forrester si trovava nella stessa zona. Ora, dunque, ha le prove che cercava per incastrarlo definitivamente.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Xander è riuscito a trovare nei filmati di sicurezza della Forrester Creation le prove che cercava che legano Thomas alla morte di Emma: nelle immagini, infatti, si vede che la macchina della ragazza esce dal parcheggio dell’azienda in tutta fretta e che subito dopo, a distanza di appena qualche secondo, anche quella del Forrester lascia l’azienda in tutta fretta. Convinto che in questo particolare risieda la chiave di lettura dell’incidente di Emma, Xander si reca nell’ufficio di Zoe per raccontare alla sua fidanzata quello che ha ricostruito. La ragazza, però, si mostra subito molto scettica e gli ricorda che il video che ha trovato non equivale alle prove di colpevolezza di Thomas ma dimostrano solo che il giovane rampollo ha preso la macchina ma non si sa dove si sia recato. Xander, allora, decide di recarsi immediatamente a casa di Brooke e Ridge per raccogliere altri indizi: è sua convinzione, infatti, che nella macchina di Thomas si nascondano le prove per dimostrare la sua colpevolezza. Nonostante le proteste della fidanzata, Xander scappa dalla Forrester, deciso a rimettere a posto le cose e permettere a Liam e Hope di conoscere la verità, prima che sia troppo tardi.

Liam dice a Brooke di essere intenzionato ad andare immediatamente al cottage per impedire che Thomas possa approfittare della situazione e manipolare ancora di più Hope. Prima di uscire, però, viene fermato dal ritorno di Ridge che lo blocca perché vuole sapere che cosa stia accadendo e poi si lancia in un’estenuante difesa del figlio. Ricorda allo Spencer che ormai lui sta con Steffy e si dice convinto che Thomas saprà rendere molto felice Hope e le potrà dare quello di cui la ragazza ha bisogno in questo momento: Hope, Thomas e Douglas possono formare una famiglia felice proprio come quella che ora lui ha con Steffy e le bambine. Per questo invita sia Liam che Brooke a dare fiducia al figlio e a non dipingerlo sempre come un pazzo assassino. Intanto nel cottage le parole di Thomas hanno fatto breccia nel cuore di Hope: il Forrester ha puntato molto sul fatto che suo figlio ha bisogno di una madre e che Liam, il grande amore di Hope, ormai è felice con un’altra donna quindi è giunto il momento anche per lei di essere felice. Il richiamo al piccolo Douglas spinge la Logan a dire sì alla proposta di matrimonio di Thomas, specificando che sarà soprattutto una madre per il bambino. Dopo che il Forrester le mette l’anello di fidanzamento al dito, la giovane gli chiede scusa perché deve assentarsi per un attimo: si chiude nella sua stanza e piange disperata.



