Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2020: Hope e Liam si lasciano?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 28 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 28 aprile, Hope e Liam faranno finalmente l’amore dopo tanto tempo e questo farà immaginare a Liam che per il suo matrimonio c’è finalmente uno spiraglio di salvezza. Sally, invece, rifletterà molto sulle parole di Thomas e si renderà conto che il motivo della sua rottura con il ragazzo non è stato il ritorno di Caroline quanto piuttosto il fatto che lui non abbia mai dimenticato veramente Hope. Intanto Quinn, approfittando di quanto ha visto alla Forrester, parlerà con il figlio Waytt per instillargli il dubbio del tradimento della sua fidanzata, convinta che Sally voglia tornare con il giovane Forrester. La donna non ha mai apprezzato veramente la Spectra e vedrà in questa situazione un’occasione unica per allontanare la coppia e per spingere Waytt nuovamente fra le braccia di Flo, il suo primo e grande amore. Waytt si confronterà così con il fratello in cerca di un parere sulla sua relazione ma Liam gli comunicherà che è in procinto per partire per Parigi per andare a trovare Steffy e le bambine.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas si confida con Sally e le spiega di aver capito che non ha mai dimenticato Hope e di averla sempre amata, per questo motivo chiede alla ragazza se ha notizie sul matrimonio della Logan con Liam. Quando Sally gli conferma che c’è qualcosa che non va perché ha saputo che è da tanto che i due non stanno insieme intimamente, allora Thomas si sente autorizzato a sperare che i due si lascino. Pensa che, come già suggerito da Taylor, sarebbe meglio per tutti se Liam tornasse con Steffy per crescere insieme le loro figlie e Hope si mettesse con lui per formare una famiglia con Douglas. Così dichiara a Sally che farà di tutto per farli lasciare e per potersi rimettere con Hope. Sally prova a farlo desistere, sostenendo che fa certe affermazioni perché è sconvolto per tutto quello che è successo e, nel tentativo di calmarlo, lo abbraccia. In quel momento, però, entra in stanza Quinn che resta stupita dal vedere la fidanzata di suo figlio che abbraccia un altro uomo. Intanto Ridge non riesce più a nascondere a Brooke i suoi dubbi e le confida la sua paura circa le intenzioni di suo figlio Thomas. Ha capito che il ragazzo ha intenzione di riconquistare Hope e teme che utilizzerà la sua collaborazione alla collezione Hope For The Future per avere un’occasione in più per rendersi indispensabile agli occhi di Hope. Appena saputa la cosa, anche Brooke inizia ad agitarsi: non bastava Taylor a tramare contro il matrimonio di sua figlia, ora anche Thomas cerca di separarla dal marito.

Pubblicità

Hope, intanto, prova a spiegare a Liam che non se la sente di riprendere una vita normale perché non riesce a superare la morte di Beth e ha profondi sensi di colpa anche per quanto riguarda la lontananza forzata alla quale costringe Liam dalle sue bambine. Con molta dolcezza il marito prova a farle capire che non c’è altro posto al mondo nel quale lui vorrebbe stare diverso rispetto a dove si trova in quel momento. Kelly e Phoebe sono a Parigi solo per un impegno di lavoro della madre ma presto torneranno e potranno trascorrere del tempo con il padre. Per il momento, però, Liam vuole solo stare accanto a sua moglie e insieme trovare il modo per superare il loro dolore. Hope è commossa da queste parole e afferma che anche lei vorrebbe trovare la forza di rimettere insieme le loro vite. Poi bacia teneramente Liam sulle labbra come a voler suggellare la promessa di una loro rinascita insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA