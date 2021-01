Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: Brooke in pena per Hope

Beautiful, anticipazioni puntata 28 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 28 gennaio, Brooke è molto preoccupata per Hope e si sfoga nuovamente con la sorella. Donna, però, è sicura che il piano della nipote sarà un successo e così invita la Logan a non ostacolare Hope ma ad avere fiducia nelle sue capacità. Intanto Hope raggiunge Thomas e Douglas alla Forrester per la serata speciale da trascorrere insieme. Quando arriva, però, non trova il bambino ma solo Thomas che ha in mente di riprendere il discorso di qualche sera prima. Quando la ragazza ribadisce che vuole essere la madre del piccolo e crescerlo insieme ma che ama Liam ed è con lui che desidera stare, Thoams ha una reazione inaspettata e un incidente sta per complicare la situazione. Ridge è a casa di Eric e viene di nuovo raggiunto da Shauna che ha deciso di fare di tutto per riuscire a conquistare l’attenzione dell’uomo, nonostante il Forrester ribadisca che, una volta che suo figlio avrà risolto i suoi problemi, lui potrà tornare a vivere nuovamente con Brooke.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Beautiful. Liam racconta a Hope della proposta del padre e chiede alla compagna cosa ne pensi del fatto che abbia accettato la proposta di lavoro del padre, nonostante tutti i trascorsi fra di loro. Si rende presto conto, però, che la ragazza non lo sta affatto ascoltando, presa da altri pensieri. Così i due iniziano a discutere e Liam le dice che è molto preoccupato per la sua ossessione nei confronti di Douglas e per il fatto che, per stare con il bambino, lei sia costretta anche a vedere Thomas. Proprio mentre i due parlano, la Logan riceve una telefonata da parte del bambino che, sobillato dal padre, la invita a trascorrere la serata con loro due. Hope accetta subito e questo fa innervosire ancora di più Liam che teme che Thomas, qualora accetti di darle la custodia del bambino, voglia dalla donna qualcosa in cambio. Ovviamente Hope si guarda bene dallo specificare che il Forrester ha già avanzato delle richieste nei suoi confronti. Tuttavia pensa che Thomas sia molto pericoloso e non possa essere in grado di crescere il bambino come merita. Ribadisce che il suo più grande desiderio è quello di vivere la sua vita con Liam e Beth ma non se la sente di abbandonare il bambino che è stato l’artefice del ritrovamento della figlia.

Ridge in pena per le lavatrici industriali

Steffy è a casa del nonno Eric perché vuole parlare con Thomas dopo aver saputo che il ragazzo sta pensando di dare la custodia del bambino a Hope. La ragazza trova il fratello molto felice, che sta pensando di sfruttare l’affetto del figlio verso Hope per riuscire a riavvicinare la ragazza. Thomas non nega che spera di riconquistare la Logan ma dice alla sorella che anche la ragazza sta dimostrando di voler trascorrere del tempo con lui. Proprio per il desiderio di dare al bambino una famiglia, sta pensando che forse possano trovare un accordo per crescere insieme il piccolo. Steffy pensa che il fratello non riesca a ragionare lucidamente quando si tratta della figlia di Brooke ma Thomas l’abbraccia dicendole che è tutto sotto controllo e che sa perfettamente quello che sta facendo. Intanto Ridge è in ufficio e riceve una visita dell’ufficio di manutenzione che gli riportano che c’è un problema con le lavatrici industriali e per risolverlo è stato necessario ricorrere ad un acido molto pericoloso. Ridge è preoccupato della notizia che ha ricevuto perché teme che la presenza di una sostanza così nociva possa causare incidenti. Il Forrester vorrebbe avere la certezza che questa pratica venisse interrotta immediatamente così chiede di essere immediatamente accompagnato nelle sale lavatrice per verificare di persona se sono state adottate tutte le misure di sicurezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA