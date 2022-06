Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 giugno 2022: Baker interroga Liam, e lui…

Beautiful, anticipazioni puntata 28 giugno: il tenente Baker interroga Liam sulla morte di Vinny

Nella puntata di Beautiful in onda martedì 28 giugno, Liam viene interrogato dal tenente Baker riguardo la morte di Vinny. Nonostante le pressioni e i depistaggi di Bill per scagionarlo, il giovane Spencer, felice di aver ottenuto il perdono di Hope riesce a negare ogni accusa e dichiara di non sapere nulla sull’incidente al tecnico di laboratorio.

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Quinn segue i consigli di Carter e va da Eric per salutarlo un’ultima volta prima che parta per il suo viaggio di lavoro. Tuttavia, quando entra nel suo ufficio si trova davanti una situazione sconveniente: c’è Donna, l’ex moglie di lui, che sta sistemando la cravatta al marito. Seppur infastidita dal gesto intimo, Quinn lascia correre perché intende riappacificarsi con Eric, quindi si propone di accompagnarlo nella sua trasferta lavorativa. La risposta del marito sorprende ma delude anche la donna perché dice di non voler compagnia per un viaggio così breve. La freddezza di Eric sconcerta Quinn che non si aspettava una simile reazione.

Liam arriva alla Spencer per comunicare a suo padre che Hope l’ha personato, ma in ufficio trova il tenente Baker che gli comunica di volergli fare qualche domanda riguardo la morte di Vinny. Liam è agitato, ma Bill cerca di infondergli coraggio per evitare che lui spifferi tutto.











