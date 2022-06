Beautiful, anticipazioni puntata 27 giugno: Quinn sorprende Eric in compagnia di Donna

Nella puntata di Beautiful in onda lunedì 27 giugno, Quinn segue il consiglio di Carter e si reca nell’ufficio di Eric per un ultimo saluto prima della partenza ma lo trova in compagnia di Donna e non è per nulla contenta: la Logan è intenta a sistemargli la cravatta. Il gesto intimo infastidisce la Fuller, che cerca di non darlo a vedere perché spera che il marito la perdoni. Quindi si propone di accompagnare Eric nella trasferta di lavoro. La risposta dello stilista la delude poiché le dice che non ha bisogno di compagnia, dato che il viaggio di lavoro è molto breve. La freddezza del marito manda in crisi Quinn.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Baker e Sanchez proseguono le indagini

Altrove, Liam arriva alla Spencer ma in ufficio trova la polizia ad attenderlo per alcune domande riguardanti la morte di Vinny. Il giovane appare molto agitato anche se suo padre Bill cerca di infondergli coraggio e lo invita a non rivelare nulla.

Beautiful, dove eravamo rimasti: la polizia interroga Bill sulla morte di Vinny

Donna ripercorre i bei tempi quando lei ed Eric erano una coppia, quindi gli chiede se c’è qualche problema tra lui e Quinn. Dalle risposte del Forrester, la donna capisce che c’è qualche problema nel loro matrimonio. Nello stesso momento, nell’ufficio accanto, Quinn invece si sta sfogando con Carter su quanto Eric si sia dimostrato molto freddo davanti ai suoi tentativi di organizzare una serata romantica per loro prima del viaggio del marito. La donna è certa che a breve diventerà l’ex moglie dello stilista, ma c’è una nota positiva nella situazione: nessuno in ufficio sembra conoscere i suoi problemi coniugali, altrimenti di Brooke e Ridge ne avrebbero approfittato per cercare di estrometterla dalla famiglia. Carte la rassicura, consigliandole di avere pazienza per riconquistare la fiducia di Eric.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Eric respinge Quinn

Hope comunica a Liam che è pronta a raccoglierlo in casa per cercare di ricostruire il loro matrimonio, lasciandosi alle spalle quanto accaduto con Steffy. Il giovane si sente al settimo cielo e per un attimo sembra aver dimenticato quanto accaduto a Vinny, incidente di cui sua moglie non sa nulla. Intanto, Bill viene interrogato dalla polizia proprio a proposito della morte del tecnico di laboratorio. Lo Spencer appare sicuro e afferma che la morte di Vinny è legata a qualcuna delle sue cattive frequentazioni, il poliziotto però crede che il movente sia altro, e potrebbe celarsi dietro lo scherzo che aveva tirato a Steffy, Liam e Finn facendo uno scambio dei test di paternità. Bill, però, mantiene la calma e il sangue freddo, cercando di scagionare suo figlio.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 giugno: Liam perseguitato dal fantasma di Vinny

© RIPRODUZIONE RISERVATA