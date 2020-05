Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 maggio 2020: Shauna si spoglia per Bill e..

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 28 maggio 2020:

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 28 maggio, Shauna farà di tutto per mantenere fede alla promessa fatta a Katie e si recherà a casa di Bill in abbigliamento molto provocante. Lo Spencer sarà davvero molto stupito di vederla alla sua porta ma la farà entrare lo stesso, incuriosito del motivo della visita. La donna non attenderà per portare a termine il suo compito e inizierà a flirtare con il suo ex amante, partendo proprio dal ricordo dei vecchi tempi e di come insieme si fossero divertiti. Proverà anche a baciarlo e Bill non si tirerà certo indietro ma quando Shauna gli proporrà di passare la notte insieme a casa sua, l’uomo inizierà a fare resistenza. In realtà Bill ama Katie e non desidera stare con altre donne all’infuori della madre di suo figlio. Basterà questo gesto per convincere Katie e perdonarlo oppure il tentativo di seduzione di Shauna andrà a buon fine?

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Shauna è a casa di Brooke con Katie la quale le racconta della nuova proposta di matrimonio di Bill e del suo relativo rifiuto. Il fatto di negare il proprio consenso, però, non è legato alla mancanza di amore ma alla paura: in passato, infatti, più volte l’aveva tradita con altre donne e la Logan conosce molto bene la sua debolezza nei confronti del gentil sesso. Per questo motivo, prima di decidere di ricostruirsi un futuro con lui, vuole metterlo alla prova e capire la profondità dei suoi sentimenti. Shauna, però, pur condividendo tutto il discorso, non capisce come tutto questo possa in qualche modo riguardarla e in che cosa consista il favore che Katie le chiede. A questo punto la Logan sfodererà il suo piano diabolico. Quella sera stessa Bill sarà da solo a casa: è il suo weekend con Will ma il bambino dormirà fuori per partecipare ad un pigiama party. Shauna dovrà raggiungerlo e provare a sedurlo: in base al suo comportamento, Katie saprà se potrà fidarsi o meno. Brooke prova a farla desistere da questo proposito perché teme che il risultato del test possa solo far soffrire Katie ma la sorella è decisa e Shauna promette di aiutarla e va subito a cambiarsi per raggiungere casa Spencer.

Pubblicità

Bill invece si confida con Justin e racconta all’avvocato le sue pene d’amore per il rifiuto di Katie di sposarlo nuovamente. Bill a malincuore ammette all’amico che farà di tutto per riuscire a riconquistare il cuore della sua ex moglie e rimettere insieme la famiglia ma, se la donna dovesse continuare a non fidarsi di lui, allora dovrà voltare pagina e iniziare ad andare avanti senza di lei. Justin prova ad esortarlo a lavorare per la sua famiglia perché se il rapporto tra lui e Katie è naufragato in passato è solo perché Bill si è comportato male quindi l’onere di rimettere le cose al loro posto ora spetta a lui. L’avvocato, però, è molto fiducioso e pensa che anche Katie provi ancora dei sentimenti per il suo capo ma che sia troppo spaventata dall’idea di soffrire un’altra volta. Per cui Bill dovrà mettere in campo tutte le sue idee migliori per riuscire a scalfire la sua corazza di diffidenza, senza alcun regalo costoso o altro colpo ad effetto ma semplicemente dimostrando la sua solidità di uomo e di padre. Lo Spencer ammette che la sua voglia di primeggiare su tutti lo ha portato negli anni a sbagliare molto ma che ora vuole sfruttare questa caratteristica per riconquistare Katie. Dopo questi consigli, però, Justin va via e lascia Bill da solo con i suoi pensieri e con un nuovo pericolo che sta per palesarsi alla sua porta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA