Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 febbraio: Waytt e Sally di nuovo in pista!

Beautiful, anticipazioni puntata 29 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful di oggi, 29 febbraio, ci saranno grosse novità per Sally e Waytt. Bill Spencer, infatti, al momento della firma dei contratti chiarirà al figlio e alla sua fidanzata che i fondi per rimettere in piedi la casa di moda sono i suoi e per questo non si potrà chiamare Spectra Fashion ma dovrà avere lo stesso brand di tutto il gruppo, quindi si chiamerà Spencer Fashion. Sally, però, sarà la responsabile della parte creativa. Questo tipo di accordo potrà andare bene alla giovane che sognava di far risorgere l’azienda della sua famiglia? Zoe, invece, scoprirà che Flo non ha lasciato Los Angeles ma ha trovato un lavoro al Bikini Bar. La notizia non la renderà affatto felice perché teme che la sua permanenza in città possa essere motivo di una fuga di notizie che faccia scoprire a Hope la verità. La giovane Logan, intanto, ribadirà al marito la sua volontà di non tentare di avere un altro figlio poiché la morte di Beth e l’aborto precedente l’hanno definitivamente convinta di non essere adatta per diventare madre. A nulla sembrano valere le rassicurazioni di Liam che invece continua ad avere il sogno di costruire con sua moglie una famiglia.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Waytt e Sally si recano finalmente da Bill per firmare nel suo ufficio l’accordo che li rivedrà impegnati nel mondo della moda. I due ragazzi sono molto emozionati per questa nuova opportunità e hanno già detto a tutti alla Forrester Creation di aver deciso di intraprendere una nuova strada professionale. Vengono accolti da Bill che innanzitutto si scusa per aver in passato tramato contro Sally e distrutto la sua azienda di famiglia. Le dice anche di esserle molto grato per amare così tanto suo figlio e renderlo felice ma soprattutto la ammira tantissimo per avere avuto la forza di perdonare ciò che Bill le aveva fatto in passato. Ribadisce ancora una volta al figlio e alla fidanzata di essere ormai un uomo diverso e di aver cambiato vita poiché è veramente intenzionato a rimettere insieme la sua famiglia. Tutti felici, dunque, ma quando si arriva al momento di mettere le proprie firme sul contratto, Sally si rende conto di qualcosa che non va.

Come ogni giorno in pausa pranzo, Zoe si reca al Bikini Bar per mangiare qualcosa e bere un cocktail. Questa volta, però, la giornata sembra prendere una brutta piega. Dietro il bancone del bar, infatti, vede Flo. Che cosa ci fa la ragazza ancora a Los Angeles? Furiosa più che mai, la Buckingham la affronta subito e scopre così che la Fulton, che inizialmente aveva giurato di lasciare per sempre Los Angeles per far ritorno a Las Vegas, in realtà non è mai partita. Zoe è molto preoccupata perché la considera l’anello debole della catena, quella capace di mettere tutti nei guai e di rivelare a tutti del raggiro messo in atto da Reese per sottrarre la bambina di Hope. Intima così a Flo di lasciare immediatamente la città ma la ragazza questa volta sembra meno remissiva del solito e annuncia non solo di non voler ripartire ma anche di iniziare ad apprezzare molto la città tanto da ritenerla il luogo ideale nel quale fermarsi almeno per un po’. Zoe è in panico: teme che il padre possa rischiare il carcere se dovesse uscire fuori ciò che ha fatto e inizia a pensare ad un modo per eliminare Flo dalla scena del crimine compiuto da suo padre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA