Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Steffy e Hope amiche o.. nemiche?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 29 gennaio

Nel prossimo episodio di Beautiful di oggi, 29 gennaio, Steffy si confiderà con Hope, dicendole che non avrebbe mai pensato che l‘adozione di Phoebe si sarebbe conclusa così velocemente. La Sharpe non sembrerà affatto turbata dalla scelta della giovane Forrester e le dirà che l’arrivo di un neonato in una famiglia è sempre un dono straordinario, portatore di gioia e di allegria. Nel corso di questo incontro Hope prenderà in braccio Phoebe. La ragazza proverà qualcosa di particolare per la bambina, un’emozione che nemmeno lei sarà in grado di spiegare. La donna comunque non potrà proprio sospettare che la neonata, che ha tra le sue braccia, è la figlia Beth. In contemporanea, Reese sarà pronto a portare a termine il suo progetto. Il dottore si preparerà infatti a lasciare per sempre Los Angeles. Il medico desidererà ritornare in Europa il prima possibile, nella sua amata capitale inglese. Reese non penserà di portare con sé Florence, perché non è innamorato della donna. La ragazza quindi starà per ricevere una brutta sorpresa!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nell’episodio di Beautiful del 28 gennaio abbiamo visto Zoe è molto in ansia per il padre, dato che sospetta che l’uomo abbia commesso qualcosa di serio, di cui non le ha parlato. Hope inoltre soffre ancora parecchio per la morte improvvisa della sua bambina Beth. La donna quindi non è riuscita a superare il lutto, ma ha comunque fatto una scelta abbastanza importante. La Sharpe ad un tratto decide allora di reagire nei confronti del suo dolore e di riprendere a fare una vita normale, ritornando al suo lavoro. Nel frattempo, Reese ha intascato i 300 mila euro che gli hanno dato Taylor e Steffy, ed ha ripagato i suoi debiti, consegnando parte del denaro allo strozzino Vincent. L’uomo quindi incontra la figlia Zoe. Il ginecologo le dice di non essere in grado di dimenticare ciò che è accaduto durante il periodo natalizio a Catalina, vale a dire il parto prematuro di Hope e la morte inaspettata della povera Beth. Il medico confida allora alla Cunningham di voler andare via da Los Angeles e di avere intenzione di trasferirsi a Londra. Liam infine sembra essere più rilassato dopo la scelta della moglie di riprendersi la sua vita.

Negli ultimi episodi di questa soap opera americana, si è visto che Steffy ha adottato una bambina, la quale era figlia di Florence, un giovane donna con dei seri problemi economici. Per poter portare a termine l’adozione in tempi molto rapidi, la Forrester e sua madre Taylor sono state costrette a consegnare a Reese la bellezza di 300 mila dollari. Steffy è riuscita quindi a dare una sorella a Kelly ed ha chiamato la piccola Phoebe. Ad appoggiare la donna in questa scelta è stato poi Liam, che si è offerto anche di fare da padre alla tenera neonata. Lo Spencer infatti è convinto che la nuova arrivata porterà sicuramente un pò di serenità a tutti. L’unico a non essere tanto contento della scelta di sua figlia è stato Ridge. Lo stilista dunque ha pensato che la proceduta di adozione di Phoebe non sia avvenuta rispettando la legge, in quanto le sue tempistiche sono state alquanto rapide. L’uomo ha deciso di non parlare dei suoi sospetti con Steffy per non rovinare il momento felice della ragazza, ma di confidare i suoi dubbi a Brooke. Dopo la conclusione dell’adozione di Phoebe, Reese ha intenzione di tornarsene a Londra.



