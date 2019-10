Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: Taylor tra fuoco e fiamme!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful Brooke, dopo aver saputo che è stata Taylor a sparare a Bill, prende una decisione importante. La donna decide di incontrare la Hayes e tra di loro ci sarà un durissimo scontro, dove verranno a galla i rancori del passato. Bill e Liam, dopo aver fatto pace, tentano di ricucire il loro rapporto, aiutati da Wyatt. Hope, intanto, non ha nessuna intenzione di mantenere segreto il fatto che sia stata Taylor a sparare a Bill, quindi la Hayes rischierà di andare in prigione. Steffy sarà sempre più determinata nel persuadere la madre ad andare via da Los Angeles, ma la ex moglie di Ridge non avrà nessuna intenzione di lasciare la California. La Hayes cercherà di convincere in tutti i modi Brooke a non denunciarla, ma la Logan ha intenzione di convincere Bill ad andare alla polizia per raccontare tutta la verità.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, martedì 29 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 tornano i protagonisti di Beautiful. In attesa di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap opera americana. Steffy rimprovera Liam per aver raccontato a Hope la verità sulla sparatoria a Bill. La giovane Forrester prova a convincere Taylor ad andare via da Los Angeles, senza però riuscire nel suo intento. Steffy spiega alla madre che Hope non le ha rubato Liam, poiché è stata lei a lasciarlo. Taylor rivela a Steffy che sta seguendo una terapia per poter chiudere una buona volta con i problemi del passato. La donna, però, pensa ancora che Hope abbia rubato Liam alla figlia, in quanto le ricorda tanto il fatto che in passato Brooke è stata responsabile della fine dell’amore tra lei e Ridge. Hope confessa a Brooke la sua paura che la Hayes faccia qualcosa di male a lei e al bambino. Inoltre rivela alla madre che è stata proprio Taylor a tentare di uccider Bill, in quanto credeva che l’uomo avesse violentato la figlia. Liam va a trovare il padre Bill, esprimendo tutte le paure che nutre nei confronti di Taylor. Il giovane ritiene infatti che la Hayes sia una donna pericolosa, a causa del suo stato mentale alquanto instabile, e in più teme che possa far del male a sua figlia Kelly. Liam dice inoltre al padre che vuole fare pace con lui e che desidera tanto incominciare un nuovo capitolo della sua vita, fatto di serenità e tranquillità. Ad appoggiare la decisione del ragazzo c’è poi suo fratello Wyatt.

