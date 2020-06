Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Thomas scrive e riscrive… ma cosa?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 3 giugno

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 3 giugno, Thomas porterà avanti il suo diabolico piano facendo finta di aver trovato fra gli effetti personali di Caroline una lettera con la quale chiede al compagno di trovare una nuova madre per Douglas che sappia amarlo come ha fatto lei. Consegna questa missiva a Hope mentre la ragazza si trova nel soggiorno di casa Logan, ancora scossa per la discussione avuta con Zoe e Flo. La mossa sembra colpire nel segno perché, dopo aver letto la lettera, Hope è effettivamente confusa e non sa più cosa scegliere fra il marito Liam e una nuova vita con Thomas e il bambino. Anche Liam, dal canto suo, sarà preso dai dubbi. In procinto di rivedere Steffy e le bambine che stanno rientrando da Parigi, il ragazzo si sente consigliare dal fratello Waytt a riconsiderare nuovamente l’idea di tornare con Steffy e ricostruire insieme a lei e alle figlie la loro famiglia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope arriva a casa Forrester mentre Flo e Zoe stanno parlando della piccola Beth. La Buckingam sta provando a convincere Flo che deve immediatamente lasciare non solo la casa dei Forrester ma anche Los Angeles, perché inoltrarsi troppo nelle vite della famiglia Logan e stare a stretto contatto con Hope può essere solo pericoloso. La Fulton, però, non vuole rinunciare alla sua vita in quanto in poco tempo non solo ha scoperto una famiglia che non pensava di avere ma ha anche ritrovato l’amore di Waytt, Mentre litigano, però, non si accorgono dell’arrivo di Hope che vuole sapere con insistenza perché stiano parlando di Beth. Zoe risponde subito che stanno commentando quanto sia stata brava a reagire ad un dolore così immenso ma la Logan non ci casca e chiede conferma a Flo la quale, dopo un attimo di esitazione, conferma quanto detto dalla prima. Hope allora ha un crollo e fra le lacrime chiede scusa per essere stata così insistente e ammette di pensare che non potrà mai superare il dolore per la perdita della bambina. Quando va via, Zoe prende la palla al balzo per far capire a Flo quanto sia pericolosa la sua permanenza lì.

Liam è a casa di Waytt e prendono una birra insieme. Il ragazzo ha appena saputo da Steffy che a breve rientrerà con le bambine a Los Angeles ed è felice di avere nuovamente le sue figlie vicine. Waytt ne approfitta per raccontargli della rottura con Sally e del nuovo riavvicinamento a Flo, la donna che non ha mai dimenticato, ma anche per chiedere al fratello ragguagli su cosa ha detto a Thomas per farlo desistere dall’idea di riconquistare Hope. In realtà, però, Liam non lo ha convinto ma ha solo avuto modo di dirgli che lui sa tutto delle sue intenzioni e che farà ogni cosa è in suo potere per contrastarlo e salvare il suo matrimonio. Entrambi i fratelli Spencer, però, pensano che il realtà Thomas non si arrenderà così facilmente perché è un uomo viziato ed abituato ad avere tutto quello che vuole. Non si sbagliano poi così tanto. Infatti il giovane Forrester è a casa che sta falsificando una lettera di Caroline che vuole consegnare a Hope. Nella missiva c’è una dichiarazione della defunta che esprimerebbe come sua ultima volontà il fatto che, in caso di morte, sia Hope ad occuparsi di Douglas. In questo modo Thomas spera di riuscire a fare ancora un po’ di breccia nel cuore della ragazza per convincerla a lasciare Liam e a sposare lui, per fare da mamma al bimbo rimasto orfano.



