Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Thomas racconta la verità su Liam

Beautiful: anticipazioni puntata 3 settembre

Cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5? Nella puntata di oggi, sabato 3 settembre, Thomas riesce a raccontare ad Hope i motivi per i quali Justine ha deciso di tenerlo prigioniero. Il figlio di Ridge, deciso a ridare la libertà a Liam, in carcere insieme al padre Bill per la morte di Vinny, decide anche di confidare alla figlia di Hope l’innocenza di Liam in merito alla morte di Vinny. Thomas inoltre decide di correre subito alla polizia per denunciare quanto accaduto e far liberare Liam. La Logan, però, non vuole assolutamente lasciare solo l’uomo per il timore della sua incolumità.

Nel frattempo, Ridge dice a Justine che, qualora dovesse scoprire che in qualche modo è coinvolto nella sparizione di Thomas, non esiterà a fargliela pagare. Intanto, il vicecapo Baker va a trovare Liam in cella e gli comunica che sta per essere trasferito in una prigione di massima sicurezza in attesa del processo. Lo stesso destino non tocca invece a Bill che, essendo accusato di crimini minori, potrà restare nella prigione nella quale si trovano entrambi attualmente.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nella scorsa puntata di Beautiful, Ridge si è recato da Justine alla Spencer per sapere qualcosa in più in merito alla scomparsa di Thomas. Prima dell’incontro con l’avvocato, durante una chiacchierata con Waytt gli ha raccontato della nascita del figlio di Steffy e delle preoccupazioni per suo figlio senza immaginare che in quel preciso momento Justine è negli scantinati dell’ufficio in attesa di decidere di cosa farne di Thomas.

Justine nel cercare di raggiungere Waytt si è così ritrovato davanti Ridge, che vuole sapere il motivo per cui aveva il telefono di suo figlio. L’avvocato inizialmente ha provato a restare sulle sue e a sviare il discorso, ma Waytt, insospettito dal suo atteggiamento, lo ha rimesso in riga ricordandogli che quello è l’ufficio del padre. Intanto in carcere Liam ha iniziato a ripensare a tutti i momenti belli che ha trascorso con Hope, con Beth e con Douglas.

