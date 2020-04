Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 aprile 2020: Liam a Parigi con Steffy?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 30 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 30 aprile, Wyatt consiglierà a Liam di raggiungere Steffy a Parigi per fare una visita alle figlie: ora che con Hope le cose vanno meglio, può separarsi da lei qualche giorno, anzi la distanza potrà anche giovare al loro rapporto. Intanto Thomas approfitterà della situazione per avvicinarsi sempre di più a Hope e far leva sui suoi sensi di colpa nei confronti di Kelly e Phoebe per farle prendere in considerazione l’idea di lasciare il marito. Zoe, invece, di rientro da Londra scoprirà la grande novità: Flo è figlia di un Logan e quindi fa parte della famiglia di Hope. Questa rivelazione la farà andare in panico perché temerà che la vicinanza fra Flo e Hope spinga la ragazza ancora di più a confessare dell’inganno delle culle, mettendo in pericolo se stessa ma anche la stessa Zoe e suo padre Reese. Per questo motivo è sempre più intenzionata a costringere Florence a lasciare Los Angeles.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a dare un’occhiata per Beautiful a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate. Hope e Liam sono felici di aver ritrovato la loro intimità e anche la ragazza è convinta che questo passo in avanti servirà a ritrovare la stabilità perduta e a rimettere le loro vite in sesto dopo la morte di Beth. Mentre si stanno coccolando, però, arrivano una serie di messaggi sul telefono di Liam: è Wyatt che ha urgente bisogno di parlare con il fratello. Per questo motivo il ragazzo lo raggiunge alla Spectra mentre Thomas ne approfitta per recarsi da solo a casa di Hope: è sempre più intenzionato a mettere in atto il suo losco piano per riconquistare la Logan. Infatti prima fa vedere alla ragazza un disegno che ha fatto lui ma che spaccia per un’opera di Douglas nella quale è espresso ancora una volta il desiderio che Hope diventi sua madre. Poi le mostra un video che ha girato Amalia nel quale la piccola Kelly a Parigi piange perché desidera rivedere suo padre. A questo punto in Hope scattano dei grandissimi sensi di colpa e Thomas affonda il colpo dicendole che è giusto che Liam metta fine al suo matrimonio e che torni con Steffy perché insieme a lei e alle bambine forma quella famiglia che con Hope non avrà mai. La Logan piange, molto scossa da ciò che ha sentito.

Negli uffici della Spencer Liam raggiunge Wyatt ed è molto felice perché finalmente lui e la moglie hanno fatto di nuovo l’amore dopo tanto tempo. Liam ne approfitta per ringraziare il fratello dell’appoggio che in questi mesi gli ha dimostrato che è stato fondamentale per riuscire a superare questo momento difficile. Poi gli chiede come mai tanta urgenza nel vederlo e Wyatt gli confessa di quanto la madre gli ha raccontato a proposito di Sally e Thomas. Wyatt è preoccupato ma Liam lo rassicura sulle intenzioni di Sally. L’occasione, poi, è favorevole per una riflessione sul Forrester: a Liam non ispira fiducia e, per quanto sia dispiaciuto per quello che lui e Douglas stanno passando, comunque c’è qualcosa in Thomas che non lo convince. Intanto Sally rientra dopo il lavoro nella casa che divide con Wyatt ma, invece del fidanzato, trova la madre Quinn che le ha preparato le valigie e le intima di lasciare quella casa e non disturbare più il figlio. La moglie di Eric sa quali sono le intenzioni di Sally e non vuole che il figlio soffra quando la ragazza lo lascerà perché avrà riconquistato Thomas. Sally è sbigottita e non riesce a capire a che cosa si riferisca la donna ma una cosa è certa: lei ama Waytt e non ha intenzione di porre fine alla sua relazione.



